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30.05.2019, 22:14

КСУ назвал дату рассмотрения указа Зеленского о досрочных выборах

КСУ назвал дату рассмотрения указа Зеленского о досрочных выборах - Фото
Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Указ будет рассмотрен Большой палатой КСУ на следующей неделе

Конституционный суд 4 июня рассмотрит указ президента Владимира Зеленского о назначении досрочных выборов. Об этом сообщается на сайте КСУ.

В план заседания Большой палаты КСУ на 4 июня внесен пункт: "Рассмотрение вопроса об определении формы конституционного производства по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

Ранее сегодня сообщалось, что Конституционный суд открыл производство по представлению группы народных депутатов, которые просят суд признать неконституционным указа президента о роспуске Верховной Рады.

24 мая депутаты Верховной Рады передали в Конституционный суд представление, в котором просят суд признать неконституционным указ Зеленского о роспуске парламента.

"Мы считаем, что он (Владимир Зеленский, - ред.) прямо и очевидно нарушил Конституцию, распустив парламент в строго определенный Конституцией 30-дневный срок формирования коалиции", - прокомментировал представление депутат Андрей Тетерук.

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Теги: ксу, выборы, верховная рада
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