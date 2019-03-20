КСУ отказался оценивать закон о переходе религиозных общин

Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Конституционный суд Украины отказался открывать конституционное производство по представлению 47 народных депутатов касательно закона о подчиненности и регистрации религиозных организаций. Об этом сообщается на сайте суда.

47 депутатов просили суд определить, соответствует ли Конституции закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица.

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"Постановлено решение Большой палаты Конституционного Суда Украины об отказе в открытии конституционного производства", - говорится в сообщении.

Какова аргументация КСУ такого решения, в пресс-службе не сообщили.

18 января в КСУ поступило представление 49 народных депутатов относительно несоответствия Конституции закона о переименовании церквей, который, в частности, обязывает УПЦ МП сменить свое название.