КСУ после своего решения по антикоррупционной реформе заявил о давлении со стороны власти

В частности КСУ обвинил в давлении НАПК, НАБУ и "некоторых политиков"

Конституционный суд, который своим недавним решением, по информации бывшего нардепа Сергея Лещенко, отменил антикоррупционную реформу, заявил, что на протяжении нескольких месяцев находится под постоянным давлением органов государственной власти. Об этом говорится на сайте суда.

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В частности КСУ обвинил в давлении Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Национальное антикоррупционное бюро и "некоторых политиков", которых не назвал.

"Незаконное влияние оказывается как на отдельных судей Конституционного суда так и на суд в целом с целью остановки его работы, подрыва авторитета и потери общественного доверия", – сказано в сообщении.

В КСУ отметили, что будут руководствоваться в своей работе Конституцией, законом и "действовать исключительно в интересах украинского народа".

Решением собрания судей КСУ главе суда Александру Тупицкому поручили сообщить лично президенту, спикеру Верховной Рады и премьер-министру "о сложившейся ситуации".

27 октября СМИ сообщили, что КСУ признал неконституционной статью о декларировании недостоверной информации и контрольные полномочия НАПК. Бывший нардеп Сергей Лещенко сообщил, что отменили также статью о незаконном обогащении. Полный текст соответствующего решения КСУ пока не обнародовал.

Представитель Рады в КСУ Ольга Совгиря заявила, что в связи с этим решением КСУ Украина "рискует быть втянутой в грандиозный международный скандал".

В Офисе президента заявили, что считают "фундаментальным достоянием государства" созданную в Украине систему электронного декларирования, и что "несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены".

НАПК сообщило, что в декларациях двух судей КСУ, которые рассматривали это решение, есть нарушения.

Известно, что 27 октября дипломаты посольства США и представительства ЕС в Украине встретились с председателем КСУ Тупицким.

Вадим Ребрина

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