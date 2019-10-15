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КСУ провел спецзаседание по апелляции своего экс-главы Шевчука

КСУ провел спецзаседание по апелляции своего экс-главы Шевчука - Фото
Станислав Шевчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.10.2019, 18:15

По результатам рассмотрения вопроса судьи объявили перерыв в специальном пленарном заседании

Сегодня, 15 октября, состоялось специальное пленарное заседание Конституционного суда, на котором рассматривался вопрос относительно заявления Станислава Шевчука о восстановлении в должности судьи и председателя КСУ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что по результатам рассмотрения этого вопроса в специальном пленарном заседании Конституционного суда объявлен перерыв.

  • Сегодня утром в 9 час. 15 мин. Шевчук подал заявление в КСУ о восстановлении в должности судьи и председателя КСУ, добавив заверенную копию сокращенного решения ОАСК со вступительной и резолютивной частями.
  • 11 октября Окружной административный суд Киева принял решение обязать КСУ восстановить Шевчука в должности судьи и председателя КСУ.
  • 14 мая КСУ провел заседание, на котором выразил недоверие Шевчуку и уволил его - не только как главу суда, но и как судью. За решение проголосовали 12 судей.

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