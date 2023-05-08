UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кто из лидеров приедет на парад Путина 9 мая: список короткий

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 16:25
Кто из лидеров приедет на парад Путина 9 мая: список короткий - Фото
Никол Пашинян и Касим-Жомарт Токаев (Фото: ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин пригласил лидеров стран-союзников принять участие в мероприятиях, которые пройдут в Москве в честь Дня Победы 9 мая. Четверо из них ответили по приглашению и уже планируют визит в российскую столицу. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Среди приглашенных Путиным, на арест которого в апреле выдал ордер Международный уголовный суд в Гааге, уже известно о таких президентах:

Никол Пашинян, президент Армении. Пресс-служба армянского правительства сообщила, что Пашинян принял приглашение и примет участие в параде на Красной площади;

Касим-Жомарт Токаев, президент Казахстана. Известно, что он примет участие в праздновании Дня Победы в Москве;

— Садыр Жапаров, президент Киргизии. Принявший приглашение российского диктатора, приедет в Москву 9 мая;

Эмомали Рахмон, президент Таджикистана. Ответил на приглашение Путина, примет участие в мероприятиях в Москве;

— Сердар Бердымухамедов, президент Туркмении. Пока не ответил на приглашение Путина.

Кроме того, по неизвестным причинам СМИ не обнародовали информацию о вероятном присутствии на параде в Москве главного союзника Путина – белорусского диктатора Александра Лукашенко.

  • 7 мая 2023 года представитель ГУР Юсов предположил, что на 9 мая россияне могут готовить провокации против Украины.
  • 8 мая заместитель министра обороны Маляр заявила, что вероятность обострения на 9 мая остается, поскольку идет война.
  • Президент Зеленский подписал указ о праздновании Дня Европы 9 мая.

Читайте также: Науседа – россиянам: Вы празднуете 9 мая, а сами стали более жестокими, чем нацисты

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
никол пашинян война владимир путин 9 мая парад Касим-Жомарт Токаев Садыр Жапаров Сердар Бердымухамедов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 