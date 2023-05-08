Кто из лидеров приедет на парад Путина 9 мая: список короткий

Российский диктатор Владимир Путин пригласил лидеров стран-союзников принять участие в мероприятиях, которые пройдут в Москве в честь Дня Победы 9 мая. Четверо из них ответили по приглашению и уже планируют визит в российскую столицу. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Среди приглашенных Путиным, на арест которого в апреле выдал ордер Международный уголовный суд в Гааге, уже известно о таких президентах:

— Никол Пашинян, президент Армении. Пресс-служба армянского правительства сообщила, что Пашинян принял приглашение и примет участие в параде на Красной площади;

— Касим-Жомарт Токаев, президент Казахстана. Известно, что он примет участие в праздновании Дня Победы в Москве;

— Садыр Жапаров, президент Киргизии. Принявший приглашение российского диктатора, приедет в Москву 9 мая;

— Эмомали Рахмон, президент Таджикистана. Ответил на приглашение Путина, примет участие в мероприятиях в Москве;

— Сердар Бердымухамедов, президент Туркмении. Пока не ответил на приглашение Путина.

Кроме того, по неизвестным причинам СМИ не обнародовали информацию о вероятном присутствии на параде в Москве главного союзника Путина – белорусского диктатора Александра Лукашенко.

7 мая 2023 года представитель ГУР Юсов предположил, что на 9 мая россияне могут готовить провокации против Украины.

8 мая заместитель министра обороны Маляр заявила, что вероятность обострения на 9 мая остается, поскольку идет война.

Президент Зеленский подписал указ о праздновании Дня Европы 9 мая.

Читайте также: Науседа – россиянам: Вы празднуете 9 мая, а сами стали более жестокими, чем нацисты

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.