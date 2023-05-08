Кто из лидеров приедет на парад Путина 9 мая: список короткий
Российский диктатор Владимир Путин пригласил лидеров стран-союзников принять участие в мероприятиях, которые пройдут в Москве в честь Дня Победы 9 мая. Четверо из них ответили по приглашению и уже планируют визит в российскую столицу. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Среди приглашенных Путиным, на арест которого в апреле выдал ордер Международный уголовный суд в Гааге, уже известно о таких президентах:
— Никол Пашинян, президент Армении. Пресс-служба армянского правительства сообщила, что Пашинян принял приглашение и примет участие в параде на Красной площади;
— Касим-Жомарт Токаев, президент Казахстана. Известно, что он примет участие в праздновании Дня Победы в Москве;
— Садыр Жапаров, президент Киргизии. Принявший приглашение российского диктатора, приедет в Москву 9 мая;
— Эмомали Рахмон, президент Таджикистана. Ответил на приглашение Путина, примет участие в мероприятиях в Москве;
— Сердар Бердымухамедов, президент Туркмении. Пока не ответил на приглашение Путина.
Кроме того, по неизвестным причинам СМИ не обнародовали информацию о вероятном присутствии на параде в Москве главного союзника Путина – белорусского диктатора Александра Лукашенко.
- 7 мая 2023 года представитель ГУР Юсов предположил, что на 9 мая россияне могут готовить провокации против Украины.
- 8 мая заместитель министра обороны Маляр заявила, что вероятность обострения на 9 мая остается, поскольку идет война.
- Президент Зеленский подписал указ о праздновании Дня Европы 9 мая.
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