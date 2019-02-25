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25.02.2019, 13:09

Кто лидер президентской гонки, если выборы - в феврале: опрос

Кто лидер президентской гонки, если выборы - в феврале: опрос - Фото
Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко (фото - LIGA.net)

Во втором туре могли бы оказаться Зеленский и Порошенко, Зеленский и Тимошенко или Порошенко и Тимошенко

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Если бы выборы президента Украины проходили в середине февраля, то в первом туре больше всего голосов получил бы шоумен и лидер политической партии Слуга народа Владимир Зеленский, следом - действующий президент Петр Порошенко и лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с 8 по 20 февраля Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Среди тех, кто определился с кандидатом и пойдет голосовать на выборы, Зеленский набрал бы 26,4% голосов, за Порошенко проголосовали ли 18% избирателей, а за Тимошенко - 13,8%.

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10,9% избирателей отдали бы предпочтение исключенному из фракции Оппоблока Юрию Бойко, за лидера Гражданской инициативы Анатолия Гриценко проголосвали бы 6,4%, за Олега Ляшко -  6,3%, за Александра Вилкула - 3,1%, за экс-главу СБУ Игоря Смешко - 2,9%, за однофамильца лидера Батькивщины Юрия Тимошенко -  2,7%, за мэра Львова Андрея Садового - 2,4%, за Евгения Мураева - 1,2%, за Александра Шевченко -  1,1%. Остальные не набрали бы и 1%.

Социологи отмечают, что разница в поддержке Порошенко и Тимошенко в пределах статистической погрешности (если учитывать дизайн-эффект 1,5%) и это значит, что во втором туре могли бы оказаться Зеленский и Порошенко, Зеленский и Тимошенко, а также Порошенко и Тимошенко.

КМИС сравнивает три варианта рейтингов кандидатов: % всех респондентов; % среди тех, кто собирается голосовать на выборах; % среди тех, кто собирается голосовать и уже определился с кандидатом:

Методом личного интервью опрошены 2042 респондентов старше 18 лет в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым и оккупированной территории Донбасса).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.     

Отмечается, что на момент начала опроса были зарегистрированы только 40 кандидатов (не было Александра Ващенко, Юрия Кармазина, Юлии Литвиненко, Владимира Петрова и Александра Соловьева), но в опросе была подследственная Надежда Савченко, которая в итоге не была зарегистрирована (за нее проголосвал бы 0,1% респондентов).

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, опрос, юлия тимошенко, выборы-2019, кандидат в президенты
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