Кто лжет - у Зеленского или Минюст США: скрины сделки о лоббизме

Владимир Зеленский (скриншот из видеозаписи)

Записи в архиве документов Минюста США уличают во лжи штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского: те ранее заявили, что не нанимали американскую компанию Signal Group Consulting для лоббирования имиджа политика, а сообщение Радио Свобода об этом назвали "очередной волной дезинформации".

О том, что контракт штаба Зеленского с Signal Group Consulting находятся в открытом доступе, первым сообщил нардеп Мустафа Найем, выложив часть скринов с выделенными местами в документе, где говорится о кандидате и договоренности.

В записи речь идет о том, что по контракту лоббисты за $60 000 обязываются "to elevate the profile of Volodymyr Zelenskiy – Servant of the People", то есть "поднять авторитет Владимира Зеленского - Слуги народа".

Нажмите, чтобы увеличить:

Договор заключен непосредственно Зеленским, чей адрес указан как "ул. Большая Васильковская, второй этаж ТРЦ Олимпийский.

Полностью с документом можно ознакомиться на сайте Минюста США (формат PDF).

Скрин с Facebook штаба Зеленского:

С 1938 года законы США обязывают лоббистские компаниия, которые обслуживают иностранца, сообщить об этом правительству, в том числе, ФИО клиента, стоимость контракта и его предмет.

Как отметил Найем, эта компания входит в лоббистскую структуру Wiley Rein, которая с 2013 года обслуживала интересы лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко и ее супруга Александра.

"Ничего экстраординарного в сотрудничестве с лоббистами нет. Вопросы могут быть только к происхождению средств, из которых оплачиваются услуги лоббистов. В данном случае сумма не настолько большая, чтобы публично от нее открещиваться", - подытожил нардеп.