Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кучма о Донбассе: Сначала прекращение огня, вывод войск и граница

Кучма о Донбассе: Сначала прекращение огня, вывод войск и граница - Фото
Леонид Кучма (фото - president.gov.ua)
12.12.2019, 17:02

Второй президент обсудил минские соглашения с послом Японии

Первоочередным является выполнение блока по безопасности минских соглашений. Об этом заявил второй президент и представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма на встрече с послом Японии Такаши Кураи, сообщает его пресс-секретарь Дарка Олифер.

На встрече обсуждалось сотрудничество Украины и Японии и реализация минских соглашений.

Кучма подчеркнул, что в первую очередь должно состояться прекращение огня, выведение с территории Украины иностранных вооруженных формирований и возобновление контроля над границей.

  • 9 декабря на саммите в Париже были согласованы неотложные меры по стабилизации ситуации на Донбассе.
  • Вчера стало известно, что Украина готовит изменения в минские соглашения к следующей нормандской встрече.

Читайте также: Холодный анализ. Зеленский и Путин не договорились: что это значит и что будет дальше

Напишите нам
Донбасс минские соглашения леонид кучма
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 