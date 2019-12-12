Кучма о Донбассе: Сначала прекращение огня, вывод войск и граница

Леонид Кучма (фото - president.gov.ua)

Первоочередным является выполнение блока по безопасности минских соглашений. Об этом заявил второй президент и представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма на встрече с послом Японии Такаши Кураи, сообщает его пресс-секретарь Дарка Олифер.

На встрече обсуждалось сотрудничество Украины и Японии и реализация минских соглашений.

Кучма подчеркнул, что в первую очередь должно состояться прекращение огня, выведение с территории Украины иностранных вооруженных формирований и возобновление контроля над границей.

9 декабря на саммите в Париже были согласованы неотложные меры по стабилизации ситуации на Донбассе.

Вчера стало известно, что Украина готовит изменения в минские соглашения к следующей нормандской встрече.

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