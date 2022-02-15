Кучма о признании "республиками" террористов на Донбассе: Путин не выстрелит себе в ногу
Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что стратегической целью России является "запихать" в Украину" контролируемые Москвой оккупированные территории Донбасса. Поэтому официальный отказ России от минских соглашений – а именно этим стало бы признание "независимости" ОРДЛО – был бы "выстрелом в собственную ногу". Комментарий Кучмы опубликовала в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.
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Он отметил, что фактическая аннексия отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины произошла более семи лет назад. Формальная аннексия не состоялась сегодня, и, по мнению Кучмы, не состоится в ближайшее время.
"Попытки "запихать" в Украину тотально контролируемые Россией ОРДЛО, на мой взгляд, являются стратегической целью России. Именно этим объясняются постоянные мантры о необходимости соблюдения минских соглашений и обвинения Москвой Украины в том, что мы их не выполняем. Поэтому официальный отказ России от минских соглашений – а именно этим, безусловно, стало бы формальное признание независимости квазиобразований ДНР и ЛНР – был бы выстрелом в собственную ногу", – сказал Кучма.
Он уверен, что президент РФ Владимир Путин "на такую глупость не пойдет".
Сегодняшнее голосование в Госдуме Кучма назвал дальнейшей раскруткой эскалации со стороны России.
"Градус напряжения, постоянный конфликт – это то, на чем держится российская тактика (а возможно и стратегия) по отношению к Украине. Если эскалация не военная (если верить СМИ, то Россия сегодня начинает частичный отвод войск от наших границ) – то медийная и политическая, или экономическая (не забываем об угрозе энергетической блокады с севера и морской с юга). И здесь, на мой взгляд, ничего не меняется", – сказал второй президент.
Он отметил, что все реальные решения в России принимаются только Кремле, поэтому нет смысла обращать излишнее внимание на голосования Госдумы.
- 15 февраля 2022 года депутаты нелегитимной Госдумы России на заседании проголосовали за проект постановления об обращении к Путину о признании территорий Донбасса, захваченных террористическими организациями ЛНР и ДНР, "независимыми республиками".
- В этот же день Верховная Рада обратилась к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира с просьбой не признавать "республиками" территории ОРДЛО.
- В ЕС заявили, что такое признание создаст новые территориальные претензии к Украине.
- В Офисе президента считают, что решение Госдумы идет вразрез с минскими соглашениями, для Москвы должны быть последствия.
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что признание "республиками" оккупированных частей Донбасса будет "политической катастрофой".
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