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Кучно по реактивной и ствольной артиллерии: сводка потерь армии РФ в Украине на 20 июня

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 09:41
Кучно по реактивной и ствольной артиллерии: сводка потерь армии РФ в Украине на 20 июня - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба МО ВСУ

На 20 июня ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 33 800 военнослужащих. За минувшие сутки силы обороны Украины уничтожили четыре артиллерийские системы и три установки РСЗО российской армии. Данные о потерях захватчиков сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 20 июня:

личного состава — около 33 800 человек (+200 за прошедшие сутки);
танков — 1477 единиц (+9);
боевых бронированных машин — 3588 (+11);
артиллерийских систем — 749 (+4);
РСЗО — 238 (+3);
средств ПВО — 98 (-);
самолетов — 216 (-);
вертолетов — 181 (-);
автотехники — 2527 (+4);
кораблей/катеров — 14 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 601 (+3);
спецтехники — ​​55 (-);
крылатых ракет — 130 (-).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях фронта, уточнили в Генштабе.

Кучно по реактивной и ствольной артиллерии: сводка потерь армии РФ в Украине на 20 июня

Читайте также: "Мы будем воевать лопатками, но все равно будем". Кулеба – о задержках с военной помощью 

Евгений Пилипенко
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война потери сводка генштаб
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