Кучно по реактивной и ствольной артиллерии: сводка потерь армии РФ в Украине на 20 июня

На 20 июня ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 33 800 военнослужащих. За минувшие сутки силы обороны Украины уничтожили четыре артиллерийские системы и три установки РСЗО российской армии. Данные о потерях захватчиков сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 20 июня:



личного состава — около 33 800 человек (+200 за прошедшие сутки);

танков — 1477 единиц (+9);

боевых бронированных машин — 3588 (+11);

артиллерийских систем — 749 (+4);

РСЗО — 238 (+3);

средств ПВО — 98 (-);

самолетов — 216 (-);

вертолетов — 181 (-);

автотехники — 2527 (+4);

кораблей/катеров — 14 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 601 (+3);

спецтехники — ​​55 (-);

крылатых ракет — 130 (-).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях фронта, уточнили в Генштабе.

1 июня президент Зеленский сообщил, что Украина каждый день теряет 60-100 военных погибшими и около 500 ранеными.

17 июня в Минобороны сообщили, что в ходе активных боев Украина теряет до 30-50% военной техники.

18 июня секретарь СНБО Данилов призвал "не жонглировать" заявлениями о количестве погибших бойцов сил обороны.

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Евгений Пилипенко

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