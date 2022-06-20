Кучно по реактивной и ствольной артиллерии: сводка потерь армии РФ в Украине на 20 июня
На 20 июня ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационных сил России с начала полномасштабного вторжения составляет 33 800 военнослужащих. За минувшие сутки силы обороны Украины уничтожили четыре артиллерийские системы и три установки РСЗО российской армии. Данные о потерях захватчиков сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 20 июня:
личного состава — около 33 800 человек (+200 за прошедшие сутки);
танков — 1477 единиц (+9);
боевых бронированных машин — 3588 (+11);
артиллерийских систем — 749 (+4);
РСЗО — 238 (+3);
средств ПВО — 98 (-);
самолетов — 216 (-);
вертолетов — 181 (-);
автотехники — 2527 (+4);
кораблей/катеров — 14 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 601 (+3);
спецтехники — 55 (-);
крылатых ракет — 130 (-).
Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях фронта, уточнили в Генштабе.
- 1 июня президент Зеленский сообщил, что Украина каждый день теряет 60-100 военных погибшими и около 500 ранеными.
- 17 июня в Минобороны сообщили, что в ходе активных боев Украина теряет до 30-50% военной техники.
- 18 июня секретарь СНБО Данилов призвал "не жонглировать" заявлениями о количестве погибших бойцов сил обороны.
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