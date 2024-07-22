Кулеба 23 июля встретится с китайским коллегой. Главная тема – пути достижения мира
На этой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по приглашению китайского коллеги Ван И совершит визит в КНР. Об этом сообщил спикер украинского дипломатического ведомства Георгий Тихий.
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"На этой неделе едем в Китай для переговоров по двусторонним отношениям и путям к справедливому миру", – написал он.
По словам Тихого, поездка продлится с 23 по 25 июля. Главной темой обсуждений станет поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира.
- 26 июня 2024 года Ван И поговорил по телефону с венгерским коллегой Петером Сийярто. Они сошлись на том, что следует продвигать китайско-бразильский так называемый мирный план.
- Впоследствии венгерский премьер Виктор Орбан встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. Последний призвал мировых лидеров "помочь России и Украине возобновить прямой диалог и переговоры".
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