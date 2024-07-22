Кулеба їде до Китаю. Обговорить шляхи досягнення миру в Україні

Поїздка української делегації до Китаю триватиме з 23 до 25 липня, повідомив речник МЗС Георгій Тихий

Дмитро Кулеба (Фото: ЕРА / SERGEY DOLZHENKO)

Цього тижня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на запрошення китайського колеги Ван Ї здійснить візит до КНР. Про це повідомив речник українського дипломатичного відомства Георгій Тихий.

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"Цього тижня їдемо до Китаю для переговорів щодо двосторонніх відносин і шляхів до справедливого миру", – написав він.

За словами Тихого, поїздка триватиме з 23 до 25 липня. Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру.

26 червня 2024 року Ван Ї поговорив телефоном з угорським колегою Петером Сійярто. Вони зійшлися на тому, що потрібно просувати китайсько-бразильський так званий мирний план.

Згодом угорський прем'єр Віктор Орбан зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Останній закликав світових лідерів "допомогти Росії та Україні відновити прямий діалог і переговори".

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