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Кулеба: Бельгия будет продвигать членство Украины в ЕС во время своего председательства

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 13:31
Кулеба: Бельгия будет продвигать членство Украины в ЕС во время своего председательства - Фото
Дмитрий Кулеба и Хаджа Лабиб (Фото: МИД)

Бельгия будет работать над продвижением членства Украины в Евросоюзе во время своего председательства в Совете ЕС в 2024 году. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с министерством иностранных дел Бельгии Гаджей Лабиб в Брюсселе.

Глава МИД отметил, что продвижение членства Украины в ЕС станет одним из ключевых приоритетов во время председательства Бельгии в Совете ЕС.

"Я услышал четкий сигнал, что Бельгия понимает историческую миссию и ответственность в контексте этого председательства, в ходе которого будут приняты важные решения и будут основы будущего присоединения Украины к Евросоюзу", – сказал Кулеба.

Лабиб подчеркнула, что с первых дней полномасштабной агрессии РФ против Украины Бельгия оказала убежище тысячам украинцев, а также финансовую, военную и гуманитарную поддержку.

"Мы продолжаем поддерживать Украину. Недавно мы создали новый фонд для помощи Украине в размере 1,7 млрд евро. Средства будут направлены на военные нужды и воплощение гуманитарных проектов", – отметила глава МИД Бельгии.

  • Украина приобрела статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС.
  • По данным ряда западных медиа, отчет по процедуре принятия Украины в Евросоюз ожидается 8 ноября.
  • Politico писало, что Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров по вступлению в декабре 2023 года.

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Милана Головань
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