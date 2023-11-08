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Кулеба: Бельгія просуватиме членство України в Євросоюзі під час свого головування

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 13:31
Кулеба: Бельгія просуватиме членство України в Євросоюзі під час свого головування - Фото
Дмитро Кулеба та Гаджа Лабіб (Фото: МЗС)

Бельгія працюватиме над просуванням членства України в Євросоюзі під час свого головування у Раді ЄС 2024 року. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками переговорів із міністеркою закордонних справ Бельгії Гаджею Лабіб у Брюсселі.

Глава МЗС зазначив, що просування членства України в ЄС буде одним із ключових пріоритетів під час головування Бельгії у Раді ЄС.

"Я почув чіткий сигнал, що Бельгія розуміє історичну місію та відповідальність в контексті цього головування, під час якого будуть ухвалені важливі рішення та закладатимуться основи майбутнього приєднання України до Євросоюзу", – сказав Кулеба.

Лабіб наголосила, що з перших днів повномасштабної агресії РФ проти України Бельгія надала прихисток тисячам українців, а також фінансову, військову та гуманітарну підтримку.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну. Нещодавно створили новий фонд для допомоги Україні розміром 1,7 млрд євро. Кошти будуть спрямовані на військові потреби та втілення гуманітарних проєктів", – зазначила глава МЗС Бельгії.

  • Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу у 2022 році. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.
  • За даними низки західних медіа, звіт щодо процедури прийняття України до Євросоюзу очікується 8 листопада.
  • Politico писало, що Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу у грудні 2023 року.

Читайте також: Україна виконала чотири з семи критеріїв для євроінтеграції – Радіо Свобода

Мілана Головань
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Дмитро Кулебаєвроінтеграціябельгіягаджа лабиб
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