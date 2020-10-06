Безвизу ничто не угрожает, спора с Европейским союзом нет – Кулеба

У Украины и ЕС – тождественные позиции по антикоррупционным вопросам, заявил глава МИД Кулеба

У Украины нет споров с Европейским союзом об украинских антикоррупционных органах, безвизовому режиму ничего не грозит, заверил в интервью BBC News Україна министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Нет спора вокруг антикоррупционных органов, ничто не угрожает безвизовому режиму. Есть абсолютно четкая позиция президента, Украины как государства, мы заинтересованы в существовании сильных, независимых, антикоррупционных органов в Украине", – сказал он.

В то же время Кулеба считает, что с момента существования антикоррупционных органов не было ни одного года, чтобы "их жизнь была легкой и спокойной".

Однако позиции Украины и ЕС "абсолютно тождественны" в вопросах антикоррупции, заверил глава МИД.

17 сентября депутаты Европарламента Галер и фон Крамон-Таубадель заявили, что голосование за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы САП ставит под вопрос поддержку Украиной МВФ и ЕС.

После того, как Рада приняла назначение комиссии, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия назвал слухами риск лишиться безвиза и макрофинансовой помощи.

5 октября трое депутатов ЕП написали Арахамии письмо. Они раскритиковали комиссию и ситуацию с коррупцией в Украине в целом, а также предупредили, что это может поставить под угрозу получение макрофинансовой помощи и привести к ограничению безвиза для некоторых политиков или депутатов.

6 октября замглавы СН Евгения Кравчук заявила, что никто отменять безвиз для украинцев не собирается, а письмо – частное мнение троих депутатов, а не всего Европарламента.

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Марк Сировой

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