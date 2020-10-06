Зеленский о курсе в Евросоюз: Украинцы ментально больше европейцы, чем некоторые европейцы

"Считаю, что Европа должна помнить, что именно украинцы отдают за европейское мышление свои жизни и много лет воюют на Донбассе", – сказал президент

Украинцы на Майдане и на гибридной войне с РФ защищали и защищают основные принципы и главные ценности ЕС – хотя и не входят в этот союз. Учитывая это, они порой "больше европейцы, чем некоторые страны ЕС", считает президент Владимир Зеленский. Об этом он рассказал изданию Politico.

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Отвечая на вопрос "действительно украинцы до сих пор хотят в Европу?", глава государства подтвердил это, но подчеркнул: это не значит, что они хотят жить, как та или иная страна. "Украинцы хотят жить в европейской Украине. Они понимают, что это путь к членству в ЕС. Мы ментально больше европейцы, чем, простите, некоторые страны ЕС", – сказал Зеленский.

Президент выразил надежду, что ЕС будет больше внимания обращать на европейские устремления Украины.

"Я думаю, это похоже на марафон. Украинцы могут быть крутыми марафонцами и знать, что через 42 км – финиш. И они к нему бегут. И когда мы идем в ЕС, а в некоторых законопроектах мы туда "бежим", чтобы показать свое стремление, мы должны видеть "флажок финиша", чтобы нам было понятно, что через такое-то время, после таких-то конкретных шагов Украину пригласят, а не она попросится в ЕС. И вот это должны понимать все страны ЕС", – подробно пояснил свое видение Зеленский.

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По словам президента, наша страна "экономически и, согласно нашей статистике природных ресурсов, – одна из самых мощных стран Европы".

Евгений Пилипенко

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