Кулеба: Большая семерка поддержала модернизацию энергосистемы Украины
10.03.2023, 16:54
Фото - Twitter Dmytro Kuleba
Главы МИД стран Большой семерки на видеосаммите с участием Украины согласились поддержать инвестициями энергосистему Украины. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"После вчерашнего удара России по энергосистеме Украины мы провели встречу G7+ по инициативе министра иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и под председательством госсекретаря США Энтони Блинкена. Энергетическая коалиция готова удовлетворить насущные потребности Украины, помочь ей подготовиться к следующему зимнему сезону и инвестировать в долгосрочную энергетическую модернизацию Украины", – написал министр.
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