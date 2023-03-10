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Кулеба: Большая семерка поддержала модернизацию энергосистемы Украины

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 16:54
Кулеба: Большая семерка поддержала модернизацию энергосистемы Украины - Фото
Фото - Twitter Dmytro Kuleba

Главы МИД стран Большой семерки на видеосаммите с участием Украины согласились поддержать инвестициями энергосистему Украины. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"После вчерашнего удара России по энергосистеме Украины мы провели встречу G7+ по инициативе министра иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и под председательством госсекретаря США Энтони Блинкена. Энергетическая коалиция готова удовлетворить насущные потребности Украины, помочь ей подготовиться к следующему зимнему сезону и инвестировать в долгосрочную энергетическую модернизацию Украины", – написал министр.

Фото – Twitter Dmytro Kuleba

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Сергій Бережний
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