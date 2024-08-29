Кулеба: Европейские союзники будут быстрее поставлять Украине оружие и энергооборудование

ЕС ускорит предоставление для Украины оружия и оборудования для энергосистемы

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи с министрами иностранных дел стран ЕС в Брюсселе сообщил, что Евросоюз ускорит поставки оружия и оборудования для энергетической инфраструктуры Украины.

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Глава украинского МИД подчеркнул необходимость срочного предоставления Украине уже обещанной военной помощи, в том числе систем противовоздушной обороны: "Я ценю готовность моих коллег принять необходимые меры для ускорения этих поставок".

Страны ЕС пообещали активизировать усилия и предоставить дополнительное оборудование для энергосистем Украины.

Кулеба также приветствовал готовность ряда государств-членов ЕС отозваться на призыв Украины по снятию ограничений на применение оружия по всем легитимным военным целям в России. Союзники пообещали, что будут говорить об этом со своими коллегами.

В июне The Washinghton Post со ссылкой на двух анонимных украинских чиновников писало, что без разрешения на дальнобойные удары Украина не может поразить западным оружием ключевые аэродромы в России.

19 августа президент Зеленский заявил, что если бы партнеры сняли все ограничения на применение дальнобойного оружия по территории России, то украинским военным не нужно было бы заходить на территорию РФ для защиты пограничных и уничтожения российских сил.

29 августа Чехия обязалась взять на себя роль страны, которая должна убедить западных союзников разрешить Украине использовать их оружие для ударов вглубь России.

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