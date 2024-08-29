Кулеба: Європейські союзники швидше постачатимуть Україні зброю та енергообладнання

Дмитро Кулеба (Фото: пресслужба МЗС)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі з міністрами закордонних справ країн ЄС у Брюсселі повідомив, що Євросоюз пришвидшить постачання зброї та обладнання для енергетичної інфраструктури України.

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Глава українського МЗС підкреслив необхідність термінового надання Україні вже обіцяної військової допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони: "Я ціную готовність моїх колег вжити необхідних заходів для прискорення цих поставок".

Країни ЄС пообіцяли активізувати зусилля та надати додаткове обладнання для енергосистеми України.

Кулеба також привітав готовність низки держав-членів ЄС відгукнутися на заклик України щодо зняття обмежень на застосування зброї по всіх легітимних військових цілях в Росії. Союзники пообіцяли, що розмовлятимуть про це зі своїми колегами.

У червні видання The Washinghton Post із посиланням на двох анонімних українських чиновників писало, що без дозволу на далекобійні удари Україна не може уразити західною зброєю ключові аеродроми у Росії.

19 серпня президент Зеленський заявив, що якби партнери зняли всі обмеження на застосування далекобійної зброї по території Росії, то українським військовим не потрібно було б заходити на територію РФ задля захисту прикордоння та знищення російських сил.

29 серпня Чехія зобов'язалася взяти на себе роль країни, яка має переконати західних союзників дозволити Україні використовувати їхню зброю для ударів углиб Росії.

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