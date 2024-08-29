Кулеба: Європейські союзники швидше постачатимуть Україні зброю та енергообладнання
Дмитро Кулеба (Фото: пресслужба МЗС)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі з міністрами закордонних справ країн ЄС у Брюсселі повідомив, що Євросоюз пришвидшить постачання зброї та обладнання для енергетичної інфраструктури України.

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Глава українського МЗС підкреслив необхідність термінового надання Україні вже обіцяної військової допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони: "Я ціную готовність моїх колег вжити необхідних заходів для прискорення цих поставок".

Країни ЄС пообіцяли активізувати зусилля та надати додаткове обладнання для енергосистеми України.

Кулеба також привітав готовність низки держав-членів ЄС відгукнутися на заклик України щодо зняття обмежень на застосування зброї по всіх легітимних військових цілях в Росії. Союзники пообіцяли, що розмовлятимуть про це зі своїми колегами.

  • У червні видання The Washinghton Post із посиланням на двох анонімних українських чиновників писало, що без дозволу на далекобійні удари Україна не може уразити західною зброєю ключові аеродроми у Росії.
  • 19 серпня президент Зеленський заявив, що якби партнери зняли всі обмеження на застосування далекобійної зброї по території Росії, то українським військовим не потрібно було б заходити на територію РФ задля захисту прикордоння та знищення російських сил.
  • 29 серпня Чехія зобов'язалася взяти на себе роль країни, яка має переконати західних союзників дозволити Україні використовувати їхню зброю для ударів углиб Росії.

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