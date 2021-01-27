Кулеба и Сийярто: О сепаратизме венгров Закарпатья оснований говорить нет

Нет оснований говорить о сепаратизме украинских венгров, заявили сегодня, 27 января, главы МИД Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто на брифинге после переговоров в Киеве.

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"Нет никаких оснований считать, что украинские венгры склонны к сепаратизму. Также нет оснований считать, что украинское государство хочет нанести какой-то вред украинским венграм Закарпатья", – заявил Кулеба.

Глава МИД Украины выразил уверенность, что единственным препятствием для развития украино-венгерских отношений являются эмоции и подозрения.

Кулеба категорически осудил любые проявления неуважения к венгерской общине Украины и назвал неприемлемой любую антиукраинскую риторику, которая звучит в отдельных кругах в Венгрии.

Сийярто заверил, что Венгрия поддерживает суверенитет Украины, и обвинения в сепаратизме не имеют никакого смысла. По его словам, Венгрия рассматривает помощь венгерской общине Закарпатья как помощь отношениям между Украиной и Венгрией.

По словам Сийярто, они с Кулебой смогли рассказать друг другу, что вызывает негативные эмоции в отношениях стран.

Сийярто обратился к Кулебе с просьбой начать общую работу в связи с законом о языке, вызвавшим напряжение в отношениях. Он заявил о намерении создать рабочую группу, которая будет влиять на внедрение закона об образовании. Если эти консультации будут успешными, удастся исключить многие факторы неопределенности, заявил Сийярто.

25 октября 2020 года, во время местных выборов в Украине, в МИД Венгрии призвали жителей Закарпатья проголосовать на местных выборах за Партию венгров Украины. В украинском МИД этот случай назвали "наглым прямым вмешательством во внутренние дела страны".

30 ноября СБУ провела обыски в одном из благотворительных фондов в Закарпатье: правоохранители заявили, что "проверяется информация о его причастности к деятельности, направленной на нарушение госсуверенитета".

После этого Сийярто записал видео с критикой действий СБУ, в котором пригрозил обсудить вопрос будущего членства Украины в НАТО с представителями Альянса. Будапешт не в первый раз угрожает блокировкой курса Украины в НАТО.

Денис Юдин

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