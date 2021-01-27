Кулеба и Сийярто: О сепаратизме венгров Закарпатья оснований говорить нет
Нет оснований говорить о сепаратизме украинских венгров, заявили сегодня, 27 января, главы МИД Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто на брифинге после переговоров в Киеве.
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"Нет никаких оснований считать, что украинские венгры склонны к сепаратизму. Также нет оснований считать, что украинское государство хочет нанести какой-то вред украинским венграм Закарпатья", – заявил Кулеба.
Глава МИД Украины выразил уверенность, что единственным препятствием для развития украино-венгерских отношений являются эмоции и подозрения.
Кулеба категорически осудил любые проявления неуважения к венгерской общине Украины и назвал неприемлемой любую антиукраинскую риторику, которая звучит в отдельных кругах в Венгрии.
Сийярто заверил, что Венгрия поддерживает суверенитет Украины, и обвинения в сепаратизме не имеют никакого смысла. По его словам, Венгрия рассматривает помощь венгерской общине Закарпатья как помощь отношениям между Украиной и Венгрией.
По словам Сийярто, они с Кулебой смогли рассказать друг другу, что вызывает негативные эмоции в отношениях стран.
Сийярто обратился к Кулебе с просьбой начать общую работу в связи с законом о языке, вызвавшим напряжение в отношениях. Он заявил о намерении создать рабочую группу, которая будет влиять на внедрение закона об образовании. Если эти консультации будут успешными, удастся исключить многие факторы неопределенности, заявил Сийярто.
- 25 октября 2020 года, во время местных выборов в Украине, в МИД Венгрии призвали жителей Закарпатья проголосовать на местных выборах за Партию венгров Украины. В украинском МИД этот случай назвали "наглым прямым вмешательством во внутренние дела страны".
- 30 ноября СБУ провела обыски в одном из благотворительных фондов в Закарпатье: правоохранители заявили, что "проверяется информация о его причастности к деятельности, направленной на нарушение госсуверенитета".
- После этого Сийярто записал видео с критикой действий СБУ, в котором пригрозил обсудить вопрос будущего членства Украины в НАТО с представителями Альянса. Будапешт не в первый раз угрожает блокировкой курса Украины в НАТО.
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