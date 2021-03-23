Кулеба: Мы боролись и победили, "представительство" боевиков во Франции закрыто
23.03.2021, 15:59
Дмитрий Кулеба (скриншот из видео 1+1/YouTube)
Апелляционный суд во Франции закрыл "представительство ДНР" в Марселе, заявил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам Кулебы, суд признал так называемый "центр ДНР" ничтожным и основанным незаконно. Организация будет распущена, ее помещение закрыто, а сборы членов запрещены.
"Мы долго боролись за это и победили. Благодарны суду за справедливое решение", – заявил Кулеба.
- В июне 2017 года боевики заявили о создании "представительского центра ДНР" в Марселе. МИД Франции обратился в прокуратуру.
- В сентябре 2018-го суд решил не закрывать "представительство ДНР".
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Керівник складу IT
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетологРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии