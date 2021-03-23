Кулеба: Мы боролись и победили, "представительство" боевиков во Франции закрыто

Апелляционный суд во Франции закрыл "представительство ДНР" в Марселе, заявил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По словам Кулебы, суд признал так называемый "центр ДНР" ничтожным и основанным незаконно. Организация будет распущена, ее помещение закрыто, а сборы членов запрещены.

"Мы долго боролись за это и победили. Благодарны суду за справедливое решение", – заявил Кулеба.

В июне 2017 года боевики заявили о создании "представительского центра ДНР" в Марселе. МИД Франции обратился в прокуратуру.

В сентябре 2018-го суд решил не закрывать "представительство ДНР".

Денис Юдин

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