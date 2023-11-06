Кулеба: Мы не можем зависеть только от поддержки США, наращиваем свое производство оружия
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью немецкому Welt заявил, что Украина наращивает собственное производство всех видов вооружений и милитаризует экономику, чтобы все меньше зависеть от поддержки западных союзников, в том числе американских.
По мнению главы МИД, Украина не может позволить себе зависеть только от поддержки США. Что касается президентских выборов в стране, говорит Кулеба, "нам придется подождать и посмотреть".
"Но мы готовимся, потому что не можем позволить себе зависеть исключительно от американской поддержки. Поэтому мы сейчас вкладываем огромные средства в собственное производство всех видов вооружений, значительно наращиваем объемы выпуска и милитаризируем нашу экономику", – сказал он.
- 30 сентября Зеленский рассказал, что идет работа над тем, чтобы производить системы ПВО в Украине.
- Глава Минстратегпрома Александр Камышин заявил, что Украина и США начнут вместе производить системы противовоздушной обороны и первые результаты будут уже до конца текущего года.
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