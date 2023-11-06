UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба: Мы не можем зависеть только от поддержки США, наращиваем свое производство оружия

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 08:16
Кулеба: Мы не можем зависеть только от поддержки США, наращиваем свое производство оружия - Фото
Дмитрий Кулеба (Скриншот из видео)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью немецкому Welt заявил, что Украина наращивает собственное производство всех видов вооружений и милитаризует экономику, чтобы все меньше зависеть от поддержки западных союзников, в том числе американских.

По мнению главы МИД, Украина не может позволить себе зависеть только от поддержки США. Что касается президентских выборов в стране, говорит Кулеба, "нам придется подождать и посмотреть".

"Но мы готовимся, потому что не можем позволить себе зависеть исключительно от американской поддержки. Поэтому мы сейчас вкладываем огромные средства в собственное производство всех видов вооружений, значительно наращиваем объемы выпуска и милитаризируем нашу экономику", – сказал он.

Читайте также: Министр о темпах производства оружия: Снарядов уже больше, но еще мало, дронов – тысячи

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаоружиепроизводстводмитрий кулеба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 