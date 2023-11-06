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Кулеба: Ми не можемо залежати тільки від підтримки США, нарощуємо власне виробництво зброї

Этот материал также доступен на русском
06.11.2023, 08:16
Кулеба: Ми не можемо залежати тільки від підтримки США, нарощуємо власне виробництво зброї - Фото
Дмитро Кулеба (Скриншот з відео)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому Welt заявив, що Україна нарощує власне виробництво усіх видів озброєнь та мілітаризує економіку, аби якомога менше залежати від підтримки західних союзників, зокрема американських.

На думку глави МЗС, Україна не може дозволити собі залежать лише від підтримки США. Що стосується президентських виборів у країні, каже Кулеба, "нам доведеться почекати і подивитися".

"Але ми готуємося, тому що не можемо дозволити собі залежати виключно від американської підтримки. Тому ми зараз вкладаємо величезні кошти у власне виробництво всіх видів озброєнь, значно нарощуємо обсяги випуску та мілітаризуємо нашу економіку", – сказав він.

Читайте також: Міністр про темпи виробництва зброї: Снарядів уже більше, але ще замало, дронів – тисячі

Мілана Головань
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війнаДмитро Кулебазброявиробництво
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