Кулеба: Ми не можемо залежати тільки від підтримки США, нарощуємо власне виробництво зброї
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому Welt заявив, що Україна нарощує власне виробництво усіх видів озброєнь та мілітаризує економіку, аби якомога менше залежати від підтримки західних союзників, зокрема американських.
На думку глави МЗС, Україна не може дозволити собі залежать лише від підтримки США. Що стосується президентських виборів у країні, каже Кулеба, "нам доведеться почекати і подивитися".
"Але ми готуємося, тому що не можемо дозволити собі залежати виключно від американської підтримки. Тому ми зараз вкладаємо величезні кошти у власне виробництво всіх видів озброєнь, значно нарощуємо обсяги випуску та мілітаризуємо нашу економіку", – сказав він.
- 30 вересня Зеленський розповів, що йде робота над тим, щоб виробляти системи ППО в Україні.
- Глава Мінстратегпрому Олександр Камишін заявив, що Україна та США почнуть разом виробляти системи протиповітряної оборони, і перші результати будуть вже до кінця поточного року.
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