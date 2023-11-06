Кулеба: Ми не можемо залежати тільки від підтримки США, нарощуємо власне виробництво зброї

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому Welt заявив, що Україна нарощує власне виробництво усіх видів озброєнь та мілітаризує економіку, аби якомога менше залежати від підтримки західних союзників, зокрема американських.

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На думку глави МЗС, Україна не може дозволити собі залежать лише від підтримки США. Що стосується президентських виборів у країні, каже Кулеба, "нам доведеться почекати і подивитися".

"Але ми готуємося, тому що не можемо дозволити собі залежати виключно від американської підтримки. Тому ми зараз вкладаємо величезні кошти у власне виробництво всіх видів озброєнь, значно нарощуємо обсяги випуску та мілітаризуємо нашу економіку", – сказав він.

30 вересня Зеленський розповів, що йде робота над тим, щоб виробляти системи ППО в Україні.

Глава Мінстратегпрому Олександр Камишін заявив, що Україна та США почнуть разом виробляти системи протиповітряної оборони, і перші результати будуть вже до кінця поточного року.

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