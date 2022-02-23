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Кулеба напомнил в ООН о запросе на развертывание миротворческой операции в Украине

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 18:09
Кулеба напомнил в ООН о запросе на развертывание миротворческой операции в Украине - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Mads Claus Rasmussen/ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил Организации объединенных наций о запросе Украины на развертывание миротворческой операции. Об этом он сказал, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

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Кулеба отметил, что ООН – это организация, которая должна демонстрировать лидерство.

"Не только осуждения. Конкретные действия, чтобы остановить русскую машину войны, не вступая в кровавый конфликт с многотысячными жертвами, разрухой и страданиями", – сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что Украине нужна помощь, чтобы остановить Россию от реализации агрессивных планов.

"Я подтверждаю, что несколько лет назад Украина предложила разместить миротворческую миссию ООН в Украине. До сих пор Совет безопасности ООН не смог принять необходимые решения", – сказал глава украинской дипломатии.

Кулеба подчеркнул, что Украина верит в дипломатию.

"Мы не видим альтернативы мирным решениям политико-дипломатическими средствами. У дипломатии еще есть возможность сказать свое слово", – сказал глава МИД.

  • В мае 2018 года спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что миротворцы ООН должны заменить войска РФ на оккупированной части Донбасса.
  • Тогда же пятый президент Петр Порошенко заявил, что у Украины есть моральное право рассчитывать на миротворческий контингент в Донбассе, поскольку страна уже много лет участвует в подобных миссиях в разных уголках мира. 
  • В январе 2019-го этот вопрос изучали Германия и Франция.
  • В феврале Украина рассчитывала, что генсек ООН воспользуется своим правом отправить на Донбасс техническую миссию ООН для оценки параметров возможной миротворческой миссии. 
  • В октябре 2019-го тогдашний министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в случае провала усилий в минском и нормандском форматах Украина будет добиваться от мирового сообщества развертывания на Донбассе миротворческой миссии.
Наталия Медведева
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