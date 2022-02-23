Кулеба напомнил в ООН о запросе на развертывание миротворческой операции в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил Организации объединенных наций о запросе Украины на развертывание миротворческой операции. Об этом он сказал, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

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Кулеба отметил, что ООН – это организация, которая должна демонстрировать лидерство.

"Не только осуждения. Конкретные действия, чтобы остановить русскую машину войны, не вступая в кровавый конфликт с многотысячными жертвами, разрухой и страданиями", – сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что Украине нужна помощь, чтобы остановить Россию от реализации агрессивных планов.

"Я подтверждаю, что несколько лет назад Украина предложила разместить миротворческую миссию ООН в Украине. До сих пор Совет безопасности ООН не смог принять необходимые решения", – сказал глава украинской дипломатии.

Кулеба подчеркнул, что Украина верит в дипломатию.

"Мы не видим альтернативы мирным решениям политико-дипломатическими средствами. У дипломатии еще есть возможность сказать свое слово", – сказал глава МИД.

Наталия Медведева

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