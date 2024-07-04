Кулеба назвал ключевые решения, которые могут изменить ход войны

Дмитрий Кулеба (Валентина Полищук / LIGA.net)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал два ключевых решения, которые могут помочь переломить ход войны России против Украины. Они состоят в разрешении на использование западного оружия для ударов по российским военным объектам, в частности аэродромам, и увеличении поставок боеприпасов Вооруженным Силам Украины. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал в интервью литовскому вещателю LRT.

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У Кулебы спросили: что, по его мнению, как главы МИД, может переломить ситуацию на поле боя. Он заявил, что для этого необходимо принять много решений — как Украине, так и ее союзникам.

"Но если бы мне пришлось назвать два главных решения, которые необходимо принять, чтобы переломить тенденцию, о которой вы упоминаете, я бы назвал уничтожение российских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе. Это настоящая болевая точка для наших сухопутных войск", — подчеркнул он.

Глава МИД считает, что основная причина успеха РФ заключается в "бесконечном количестве" управляемых авиабомб, которые оккупанты сбрасывают на украинские позиции.

"Они массово разрушают и убивают, а иногда просто ровняют позиции с землей и уже нечего защищать. Поэтому, как только нам удастся ликвидировать угрозу авиационной бомбардировки, наши наземные позиции будут укреплены, и России будет очень тяжело продвигаться", – сказал он.

Кулеба заявил, что второе решение состоит в увеличении поставок боеприпасов для ВСУ.

"Если мы защитим наши силы от управляемых бомб, если у нас будет достаточно артиллерии и боеприпасов для уничтожения российских колонн и движущихся подразделений, это будет огромной инвестицией в изменение тенденций на поле боя", – резюмировал он.

Российские КАБы – одна из самых больших проблем на фронте для Украины. По официальным данным, ежемесячно Россия использует 3200-3500 бомб для ударов по украинским городам, чтобы сделать их непригодными для проживания граждан.

30 июня Зеленский заявил, что только за неделю Россия применила против Украины более 800 управляемых авиабомб.

Он призвал западных партнеров увеличить поддержку Украины в виде современного оружия, чтобы уничтожать российскую боевую авиацию в местах ее базирования.

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