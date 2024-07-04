Кулеба назвал ключевые решения, которые могут изменить ход войны
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал два ключевых решения, которые могут помочь переломить ход войны России против Украины. Они состоят в разрешении на использование западного оружия для ударов по российским военным объектам, в частности аэродромам, и увеличении поставок боеприпасов Вооруженным Силам Украины. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал в интервью литовскому вещателю LRT.
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У Кулебы спросили: что, по его мнению, как главы МИД, может переломить ситуацию на поле боя. Он заявил, что для этого необходимо принять много решений — как Украине, так и ее союзникам.
"Но если бы мне пришлось назвать два главных решения, которые необходимо принять, чтобы переломить тенденцию, о которой вы упоминаете, я бы назвал уничтожение российских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе. Это настоящая болевая точка для наших сухопутных войск", — подчеркнул он.
Глава МИД считает, что основная причина успеха РФ заключается в "бесконечном количестве" управляемых авиабомб, которые оккупанты сбрасывают на украинские позиции.
"Они массово разрушают и убивают, а иногда просто ровняют позиции с землей и уже нечего защищать. Поэтому, как только нам удастся ликвидировать угрозу авиационной бомбардировки, наши наземные позиции будут укреплены, и России будет очень тяжело продвигаться", – сказал он.
Кулеба заявил, что второе решение состоит в увеличении поставок боеприпасов для ВСУ.
"Если мы защитим наши силы от управляемых бомб, если у нас будет достаточно артиллерии и боеприпасов для уничтожения российских колонн и движущихся подразделений, это будет огромной инвестицией в изменение тенденций на поле боя", – резюмировал он.
- Российские КАБы – одна из самых больших проблем на фронте для Украины. По официальным данным, ежемесячно Россия использует 3200-3500 бомб для ударов по украинским городам, чтобы сделать их непригодными для проживания граждан.
- 30 июня Зеленский заявил, что только за неделю Россия применила против Украины более 800 управляемых авиабомб.
- Он призвал западных партнеров увеличить поддержку Украины в виде современного оружия, чтобы уничтожать российскую боевую авиацию в местах ее базирования.
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