Кулеба назвав ключові рішення, які можуть змінити хід війни
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав два ключові рішення, які можуть допомогти переломити хід війни Росії проти України. Вони полягають у дозволі на використання західної зброї для ударів по російських військових об’єктах, зокрема аеродромах, та збільшенні постачань боєприпасів Збройним Силам України. Про це очільник зовнішньополітичного відомства розповів в інтерв’ю литовському мовнику LRT.
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У Кулеби запитали: що, на його думку, як глави МЗС, може переломити ситуацію на полі бою. Він заявив, що для цього необхідно ухвалити багато рішень — як Україні, так і її союзникам.
"Але якщо мені довелося назвати два головних рішення, які необхідно ухвалити, щоб переломити тенденцію, про яку ви згадуєте, я б назвав знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі. Це справжня больова точка для наших сухопутних військ", – наголосив він.
Глава МЗС вважає, що основна причина успіху РФ полягає в "нескінченній кількості" керованих авіабомб, які окупанти скидають на українські позиції.
"Вони масово руйнують і вбивають, а іноді просто зрівнюють позиції з землею і вже нічого захищати. Тому, щойно нам вдасться ліквідувати загрозу авіаційного бомбардування, наші наземні позиції будуть зміцнені, і Росії буде дуже важко просуватися", – сказав він.
Кулеба заявив, що друге рішення полягає в збільшенні постачання боєприпасів для ЗСУ.
"Якщо ми захистимо наші сили від керованих бомб, якщо в нас буде достатньо артилерії та боєприпасів для знищення російських колон і підрозділів, що рухаються, це буде величезною інвестицією у зміну тенденцій на полі бою", – резюмував він.
- Російські КАБи – одна з найбільших проблем на фронті для України. За офіційними даними, щомісяця Росія використовує 3200-3500 бомб для ударів по українських містах, щоб зробити їх непридатними для проживання цивільних.
- 30 червня Зеленський заявив, що тільки за тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіабомб.
- Він закликав західних партнерів збільшити підтримку України у вигляді сучасної зброї, щоб знищувати російську бойову авіацію в місцях її базування.
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