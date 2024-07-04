Кулеба назвав ключові рішення, які можуть змінити хід війни

Дмитро Кулеба (Валентина Поліщук / LIGA.net)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав два ключові рішення, які можуть допомогти переломити хід війни Росії проти України. Вони полягають у дозволі на використання західної зброї для ударів по російських військових об’єктах, зокрема аеродромах, та збільшенні постачань боєприпасів Збройним Силам України. Про це очільник зовнішньополітичного відомства розповів в інтерв’ю литовському мовнику LRT.

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У Кулеби запитали: що, на його думку, як глави МЗС, може переломити ситуацію на полі бою. Він заявив, що для цього необхідно ухвалити багато рішень — як Україні, так і її союзникам.

"Але якщо мені довелося назвати два головних рішення, які необхідно ухвалити, щоб переломити тенденцію, про яку ви згадуєте, я б назвав знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі. Це справжня больова точка для наших сухопутних військ", – наголосив він.

Глава МЗС вважає, що основна причина успіху РФ полягає в "нескінченній кількості" керованих авіабомб, які окупанти скидають на українські позиції.

"Вони масово руйнують і вбивають, а іноді просто зрівнюють позиції з землею і вже нічого захищати. Тому, щойно нам вдасться ліквідувати загрозу авіаційного бомбардування, наші наземні позиції будуть зміцнені, і Росії буде дуже важко просуватися", – сказав він.

Кулеба заявив, що друге рішення полягає в збільшенні постачання боєприпасів для ЗСУ.

"Якщо ми захистимо наші сили від керованих бомб, якщо в нас буде достатньо артилерії та боєприпасів для знищення російських колон і підрозділів, що рухаються, це буде величезною інвестицією у зміну тенденцій на полі бою", – резюмував він.

Російські КАБи – одна з найбільших проблем на фронті для України. За офіційними даними, щомісяця Росія використовує 3200-3500 бомб для ударів по українських містах, щоб зробити їх непридатними для проживання цивільних.

30 червня Зеленський заявив, що тільки за тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіабомб.

Він закликав західних партнерів збільшити підтримку України у вигляді сучасної зброї, щоб знищувати російську бойову авіацію в місцях її базування.

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