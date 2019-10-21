Кулеба назвал три "красные линии" в соблюдении нацинтересов

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба назвал действия, которые считает "красными линиями", означающими сдачу национальных интересов. Об этом он сказал, отвечая на вопросы в Twitter.

"Мои "красные линии" очень простые. Первое - отказ от курса на интеграцию в ЕС, второе - отказ от курса на интеграцию в НАТО, третье - предоставление любой отдельной части Украины права ветировать или препятствовать принятию и реализации общенациональных решений. Если это происходит, для меня это сдача национальных интересов. Если этого не происходит..., тогда все остальное остается пространством для внутриполитических маневров и договоренностей в интересах страны", - подчеркнул Кулеба.

Согласно опросу Центра Разумкова, проведенному в начале октября, 56% украинцев выступают против особого статуса ОРДЛО, 63% - против федерализации, 59% - против отказа от евроинтеграции и выхода из соглашения с ЕС, 54% - против отказа от перспективы членства в НАТО.

Читайте мнение: Переговоры с Россией: "красные линии" и работающие формулы