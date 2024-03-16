Кулеба: Неспособность продолжать поддержку ВСУ всерьез подорвет лидерство США во всем мире

У Кулебы был разговор с Блинкеном – заявил о критической необзодимости продолжать поддержку со стороны Штатов, чтобы РФ не воспользовалась этой паузой

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Если США не продолжат поддерживать Украину в противостоянии российской вооруженной агрессии, это серьезно подорвет лидерство Штатов во всем мире. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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В разговоре Кулеба поблагодарил Штаты за недавний пакет военной помощи, но акцентировал на "необходимости и срочности" продолжения поддержки Украины со стороны США и международного сообщества, включая противовоздушную оборону и артиллерийские боеприпасы.

"Мы не можем позволить России использовать задержки в помощи для продвижения, подвергая всю Европу и демократический мир риску еще большей войны", – заявил Кулеба.

Вместе с Блинкеном они обсудили дальнейшие пути утверждения критически необходимой помощи.

"В последние годы Украина неоднократно демонстрировала, что при достаточной поддержке мы можем победить Россию на поле боя. Неспособность продолжать поддержку Украины серьезно подорвет лидерство США во всем мире и поставит под угрозу национальную безопасность США", – заявил глава МИД.

Финансирование новых пакетов оборонной помощи США для Украины закончилось еще в конце 2023 года. С тех пор Конгресс США все еще не может утвердить дополнительное финансирование.

12 марта 2024 года США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. Перед этим издания Bloomberg писало, что в администрации Байдена обсуждают возможность использования армейских средств Штатов для Украины на фоне того, что решения Конгресса все еще нет.

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