Кулеба: Нездатність продовжувати підтримку України серйозно підірве лідерство США в усьому світі

У Кулеби була розмова з Блінкеном – наголосив на критичній необхідності продовження підтримки з боку Штатів, аби РФ не скористалась цією паузою

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Якщо США не продовжать підтримувати Україну у протистоянні російській збройній агресії, це серйозно підірве лідерство Штатів у всьому світі. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час розмови із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

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У розмові Кулеба подякував Штатам за нещодавній пакет військової допомоги, але наголосив на "необхідності та терміновості" продовження підтримки України з боку США та міжнародної спільноти, включно з протиповітряною обороною та артилерійськими боєприпасами.

"Ми не можемо дозволити Росії використовувати затримки в допомозі для просування, піддаючи всю Європу та демократичний світ ризику ще більшої війни", – заявив Кулеба.

Разом із Блінкеном вони обговорили подальші шляхи затвердження критично необхідної додаткової допомоги.

"Протягом останніх років Україна неодноразово демонструвала, що за достатньої підтримки ми можемо перемогти Росію на полі бою. Нездатність продовжувати підтримку України серйозно підірве лідерство США в усьому світі та поставить під загрозу національну безпеку США", – заявив глава МЗС.

Фінансування для нових пакетів оборонної допомоги США для України закінчилось ще наприкінці 2023 року. З того часу Конгрес США все ще не може ухвалити додаткове фінансування.

12 березня 2024-го США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Напередодні видання Bloomberg писало, що в адміністрації Байдена обмірковують можливість використання армійських коштів Штатів для України на тлі того, що рішення Конгресу все ще немає.

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