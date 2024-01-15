Кулеба: Нужно уже сейчас думать об украино-польском альянсе в рамках Евросоюза

Кроме того, считает министр, следует задуматься, что Украина сможет делать вместе с Польшей в ЕС

Дмитрий Кулеба (Скриншот)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью польскому изданию Uklad Sil заявил, что Киеву и Варшаве нужно уже сейчас задуматься о создании так называемого украино-польского альянса в рамках Европейского союза.

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"Я думаю, что то, о чем мы должны говорить, о чем мы уже должны начать думать, – это украинско-польский альянс в рамках Европейского союза. Потому что мы будем двумя очень сильными игроками. Мы сделаем Польшу сильнее, а Польша сделает нас более сильными", – сказал министр.

Кулеба считает, что таким образом Украина и Польша смогут решать двусторонние проблемы на пути в ЕС и предотвратить проблемы вроде блокирования границы или зернового кризиса.

Глава МИД отметил, чем глубже будет погружение в переговоры о вступлении, тем больше таких вопросов будет возникать с разных сторон.

"Поляки и украинцы должны не допустить превращения таких ситуаций в проблемы и решать их быстро и полюбовно, поскольку мы уже не смогли предотвратить их возникновение", – добавил Кулеба.

Кроме того, считает дипломат, нужно начинать думать, что вместе Украина с Польшей смогут сделать в ЕС.

"Впервые в истории вся Европа, от Лиссабона до Киева, будет жить как одно целое. Украинцы и поляки будут частью этого крупного проекта и будут играть свою роль. Я считаю, что именно к такой стратегической дискуссии и партнерству мы должны стремиться", – резюмировал Кулеба.

6 января 2024 года министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и представители движения "Обманутое село" подписали соглашение о прекращении блокирования пункта пересечения границы с Украиной в Медыке. Протесты на границе продолжались с начала ноября.

Польская армия ввела "необходимые процедуры" защиты территории страны в связи с интенсивным обстрелом территории Украины 8 января.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Конгресс США одобрить новый пакет военной помощи Украине.

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