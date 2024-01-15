Кулеба: Потрібно вже зараз думати про україно-польський альянс у рамках Євросоюзу

Крім того, вважає міністр, потрібно замислитись, що Україна зможе робити разом з Польщею у ЄС

Дмитро Кулеба (Скриншот)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю польському виданню Uklad Sil заявив, що Києву та Варшаві потрібно вже зараз замислитися над створенням так званого україно-польського альянсу в рамках Європейського союзу.

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"Я думаю, що те, про що ми повинні говорити, про що ми вже повинні почати думати, – це українсько-польський альянс в рамках Європейського союзу. Тому що ми будемо двома дуже сильними гравцями. Ми зробимо Польщу сильнішою, а Польща зробить нас сильнішими", – сказав міністр.

Кулеба вважає, що у такий спосіб Україна та Польща зможуть розв'язувати двосторонні проблеми на шляху до ЄС і запобігти проблемам на кшталт блокування кордону чи зернової кризи.

Глава МЗС зазначив, чим глибшим буде занурення в переговори про вступ, тим більше таких питань виникатиме з різних сторін.

"Поляки та українці повинні не допустити перетворення таких ситуацій на проблеми і вирішувати їх швидко та полюбовно, оскільки ми вже не змогли запобігти їх виникненню", – додав Кулеба.

Крім того, вважає дипломат, потрібно починати думати, що спільно Україна з Польщею зможуть зробити в ЄС.

"Вперше в історії вся Європа, від Лісабона до Києва, буде жити як одне ціле. Українці та поляки будуть частиною цього великого проєкту і матимуть свою роль. Я вважаю, що саме до такої стратегічної дискусії та партнерства ми повинні прагнути", – резюмував Кулеба.

6 січня 2024 року міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський та представники руху "Ошукане село" підписали угоду щодо припинення блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці. Протести на кордоні тривали з початку листопада.

Польська армія впровадила "необхідні процедури" захисту території країни у зв’язку з інтенсивним обстрілом території України 8 січня.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Конгрес США схвалити новий пакет військової допомоги Україні.

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