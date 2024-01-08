Польща впроваджувала підвищені заходи безпеки через ракетний обстріл України

У Польщі вели спостереження за російською атакою на Україну 8 січня задля убезпечення повітряного простору країни

Наслідки ракетного удару (Фото: Facebook, Сергій Лисак)

Польська армія впровадила "необхідні процедури" захисту території країни у зв’язку з інтенсивним обстрілом території України 8 січня. Про це повідомило в X (колишній Twitter) Оперативне командування Збройних сил Польщі.

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Поляки заявляють, що спостерігали за російським обстрілом по території України, під час якого окупанти запустили 59 ракет, 18 з яких збили Повітряні сили, й вісім дронів.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, ситуація постійно контролюється", – наголосили у командуванні.

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У ніч проти 29 грудня 2023 року Росія тероризувала Україну крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Вибухи пролунали в Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Конотопі, Запоріжжі, Черкасах. Сили ППО збили 114 цілей зі 158.

Того ж дня Польща підвищила рівень боєздатності протиповітряної оборони після виявлення невідомого об'єкта в повітряному просторі країни під час масованого ракетного удару РФ по Україні вранці 29 грудня. Інформовані джерела повідомили польські медіа, що це могла бути російська ракета типу Х-101 або Х-22. За їхніми даними, ракета перетинала територію Польщі протягом трьох хвилин і віддалилася від кордону на відстань близько 30 км.

Після того президент Польщі Анджей Дуда обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом порушення польського повітряного простору під час ракетної атаки Росії на Україну.

Зранку 8 січня 2024 року Росія атакувала, Україну ракетами та безпілотниками. На Хмельниччині внаслідок удару є прильоти, заступник глави Офісу президента Олексій Кулеба заявив про одного загиблого.

У Кривому Розі після ракетного удару вранці 8 січня без світла залишилися 15 000 абонентів, також пошкоджено торговий центр та понад 20 приватних будинків, є пошкодження в Новомосковську.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що Росія атакувала Україну Кинджалами, Х-22, С-300, Х-101, Іскандерами та Х-31, відомо про 33 прильоти. За його словами, балістику противник застосував у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

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