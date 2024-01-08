Польша вводила повышенные меры безопасности из-за ракетного обстрела Украины

В Польше вели наблюдение за российской атакой на Украину 8 января для обеспечения безопасности воздушного пространства страны

Последствия ракетного удара (Фото: Facebook, Сергей Лысак)

Польская армия внедрила "необходимые процедуры" защиты территории страны в связи с интенсивным обстрелом территории Украины 8 января. Об этом сообщило в X (бывшем Twitter) Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

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Поляки заявляют, что наблюдали за российским обстрелом по территории Украины, во время которого оккупанты запустили 59 ракет, 18 из которых сбили Воздушные силы, и восемь дронов.

"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, ситуация постоянно контролируется", – отметили в командовании.

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В ночь на 29 декабря 2023 года Россия терроризировала Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Взрывы были в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Конотопе, Запорожье, Черкассах. Силы ПВО сбили 114 целей из 158.

Польша повысила уровень боеспособности противовоздушной обороны после обнаружения неизвестного объекта в воздушном пространстве страны во время массированного ракетного удара РФ по Украине утром 29 декабря. Информированные источники сообщили польским СМИ, что это могла быть российская ракета типа Х-101 или Х-22. По их данным, ракета пересекала территорию Польши в течение трех минут и удалилась от границы на расстояние около 30 км.

После того президент Польши Анджей Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом нарушение польского воздушного пространства во время ракетной атаки России на Украину.

Утром 8 января 2024 года Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. В Хмельницкой области в результате удара есть прилеты, заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба заявил об одном погибшем.

В Кривом Роге после ракетного удара утром 8 января без света остались 15 000 абонентов, также поврежден торговый центр и более 20 частных домов, есть повреждения в Новомосковске.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что Россия атаковала Украину Кинжалами, Х-22, С-300, Х-101, Искандерами и Х-31, известно о 33 прилетах. По его словам, баллистику противник применил в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.

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