У Польщі заявили, що якщо Україна програє війну, то РФ стане сильнішою, ніж до 2022 року
Голова бюро національної безпеки Польщі Яцек Севера заявив, що Росія може стати ще сильнішою, ніж до 2022 року, якщо зможе перемогти Україну. Про це він повідомив у інтерв'ю телеканалу TVN 24.
За його словами, є дуже високий ризик того, що РФ не зупиниться в Україні.
"У Євросоюзі є дивна звичка: усі хочуть продавати та виробляти, але ніхто не хоче за це платити. Цю тенденцію необхідно переламати", – сказав Севера.
Він зазначив, що будь-яка розмова про інтеграційні процеси Євросоюзу сьогодні "безсенсовна, якщо не діагностована і належним чином не вирішена проблема виявлення ризиків, пов'язаних із загрозою з боку східного та російського імперіалізму".
- 29 грудня Польща підвищила рівень боєздатності протиповітряної оборони після виявлення невідомого об'єкта в повітряному просторі країни під час масованого ракетного удару РФ по Україні вранці 29 грудня. Інформовані джерела повідомили польські медіа, що це могла бути російська ракета типу Х-101 або Х-22. За їхніми даними, ракета перетинала територію Польщі протягом трьох хвилин і віддалилася від кордону на відстань близько 30 км.
- Президент Польщі Анджей Дуда обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом порушення польського повітряного простору під час ракетної атаки Росії на Україну.
- У ніч проти 29 грудня Росія тероризувала Україну крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Вибухи пролунали в Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Конотопі, Запоріжжі, Черкасах. Сили ППО збили 114 цілей із 158.
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