У Польщі заявили, що якщо Україна програє війну, то РФ стане сильнішою, ніж до 2022 року

Яцек Севера (Фото: EPA/RADEK PIETRUSZKA)

Голова бюро національної безпеки Польщі Яцек Севера заявив, що Росія може стати ще сильнішою, ніж до 2022 року, якщо зможе перемогти Україну. Про це він повідомив у інтерв'ю телеканалу TVN 24.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, є дуже високий ризик того, що РФ не зупиниться в Україні.

"У Євросоюзі є дивна звичка: усі хочуть продавати та виробляти, але ніхто не хоче за це платити. Цю тенденцію необхідно переламати", – сказав Севера.

Він зазначив, що будь-яка розмова про інтеграційні процеси Євросоюзу сьогодні "безсенсовна, якщо не діагностована і належним чином не вирішена проблема виявлення ризиків, пов'язаних із загрозою з боку східного та російського імперіалізму".

29 грудня Польща підвищила рівень боєздатності протиповітряної оборони після виявлення невідомого об'єкта в повітряному просторі країни під час масованого ракетного удару РФ по Україні вранці 29 грудня. Інформовані джерела повідомили польські медіа, що це могла бути російська ракета типу Х-101 або Х-22. За їхніми даними, ракета перетинала територію Польщі протягом трьох хвилин і віддалилася від кордону на відстань близько 30 км.

Президент Польщі Анджей Дуда обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом порушення польського повітряного простору під час ракетної атаки Росії на Україну.

У ніч проти 29 грудня Росія тероризувала Україну крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Вибухи пролунали в Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Конотопі, Запоріжжі, Черкасах. Сили ППО збили 114 цілей із 158.

Читайте також: У Польщі не виключають, що заліт російської ракети був провокацією. Пов'язують із Туском