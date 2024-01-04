В Польше заявили, что если Украина проиграет войну, то РФ станет сильнее, чем до 2022 года
Глава бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что Россия может стать еще сильнее, чем до 2022 года, если сможет победить Украину. Об этом он сообщил в интервью каналу TVN 24.
По его словам, существует очень высокий риск того, что РФ не остановится в Украине.
"В Евросоюзе есть странная привычка: все хотят продавать и производить, но никто не хочет за это платить. Эту тенденцию необходимо переломить", — сказал Севера.
Он отметил, что любой разговор об интеграционных процессах Евросоюза сегодня "бессмысленен, если не диагностирована и должным образом не решена проблема выявления рисков, связанных с угрозой со стороны восточного и российского империализма".
- 29 декабря Польша повысила уровень боеготовности противовоздушной обороны после обнаружения неизвестного объекта в воздушном пространстве страны во время массированного ракетного удара РФ по Украине утром 29 декабря. Информированные источники сообщили польским медиа, что это могла быть российская ракета типа Х-101 или Х-22. По их данным, ракета пересекала территорию Польши в течение трех минут и отдалилась от границы на расстояние около 30 км.
- Президент Польши Анджей Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом нарушение польского воздушного пространства во время ракетной атаки России на Украину.
- В ночь на 29 декабря Россия терроризировала Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Конотопе, Запорожье, Черкассах. Силы ПВО сбили 114 целей из 158.
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