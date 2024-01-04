В Польше заявили, что если Украина проиграет войну, то РФ станет сильнее, чем до 2022 года

Севера заявил, что Евросоюзу стоит выявлять риски, которые связаны с угрозой российского империализма

Яцек Севера (Фото: EPA/RADEK PIETRUSZKA)

Глава бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что Россия может стать еще сильнее, чем до 2022 года, если сможет победить Украину. Об этом он сообщил в интервью каналу TVN 24.

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По его словам, существует очень высокий риск того, что РФ не остановится в Украине.

"В Евросоюзе есть странная привычка: все хотят продавать и производить, но никто не хочет за это платить. Эту тенденцию необходимо переломить", — сказал Севера.

Он отметил, что любой разговор об интеграционных процессах Евросоюза сегодня "бессмысленен, если не диагностирована и должным образом не решена проблема выявления рисков, связанных с угрозой со стороны восточного и российского империализма".

29 декабря Польша повысила уровень боеготовности противовоздушной обороны после обнаружения неизвестного объекта в воздушном пространстве страны во время массированного ракетного удара РФ по Украине утром 29 декабря. Информированные источники сообщили польским медиа, что это могла быть российская ракета типа Х-101 или Х-22. По их данным, ракета пересекала территорию Польши в течение трех минут и отдалилась от границы на расстояние около 30 км.

Президент Польши Анджей Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом нарушение польского воздушного пространства во время ракетной атаки России на Украину.

В ночь на 29 декабря Россия терроризировала Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Конотопе, Запорожье, Черкассах. Силы ПВО сбили 114 целей из 158.

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