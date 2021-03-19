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Кулеба о Крымской платформе: Россия развернула машину по противодействию, у нее две задачи

19.03.2021, 06:42
Кулеба о Крымской платформе: Россия развернула машину по противодействию, у нее две задачи - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот из видео 1+1/YouTube)

Россия пытается подорвать доверие к Крымской платформе и помешать участвовать в ней представителям других стран. Об этом заявил в эфире передачи Право на власть глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Он подчеркнул, что с одной стороны в мировом сообществе наблюдается поддержка стратегии деоккупации Крыма, а с другой стороны "нарастают эмоции, иногда даже истеричные, в Москве, где развернута уже машина по противодействию Крымской платформе".

По словам Кулебы, перед этой машиной стоит две задачи – "дискредитировать саму идею Крымской платформы, говорить, что это не то, это декларации, ничего не выйдет, а также предотвратить участие представителей других стран в инаугурациионном саммите Крымской платформы – над этим Россия уже работает".

Глава МИД напомнил, что Россия постоянно говорит, что вопрос Крыма для нее закрыт. "Но если он закрыт, почему они постоянно об этом говорят?", – риторически спросил он.

Читайте также: "Вор не приобретает права собственности". В МИД ответили на угрозы России по Крыму

Дарья Мостовая
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рф саммит дмитрий кулеба крымская платформа
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