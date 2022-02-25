Кулеба о ночном налете РФ: Последний раз Киев ощущал подобное в 1941-м от нацистов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает мир остановить президента РФ Владимира Путина и изолировать Россию. Так он отреагировал в Twitter на ночные ракетные удары России по Киеву.

"Ужасные российские ракетные удары по Киеву. В последний раз наша столица переживала что-то подобное в 1941 году, когда на нее напала нацистская Германия. Украина победила то зло и победит это", – написал министр.

Кулеба призвал остановить Путина, изолировать России и оборвать с ней все связи. А также "выгнать Россию отовсюду".

Российские военные устроили ночной налет на Киев, украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить вражеский летательный аппарат. Он упал в Дарницком районе, падение повлекло пожар в доме на улице Кошица, 7А, есть угроза разрушения, ранены три человека.

Юрий Смирнов

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