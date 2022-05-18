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Кулеба о подходе "не унижать Путина, а то хуже будет": Он не сирота, нуждающийся в уходе

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 21:03
Кулеба о подходе
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Одна из причин полномасштабного вторжения России в Украину – в том, что другие страны постоянно шли на уступки России, а не говорили жесткое "нет" в какие-то моменты. Об этом, отвечая на вопрос "Как вы относитесь к аргументу, что Владимира Путина не следует унижать, чтобы избежать худшего?", заявил нидерландскому ресурсу NRC глава МИД Дмитрий Кулеба.

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По его словам, люди, которые так говорят, "ведут себя, словно Путин — сирота, нуждающаяся в уходе, ребенок, которого никогда не ругают".

"Но пришло время для другого подхода. Одна из причин этой войны в том, что политики в Европе и США были слишком уступчивы Путину. Всегда другим приходилось идти на уступки, чтобы удовлетворить его", – объяснил он.

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Министр высказал мнение, что когда на Западе за последние 300 лет видели "проблеск демократии" в России, там обманывались и считали, что она может быть демократией и ей нужно помочь.

"Каждый раз, когда западная Европа видела демократический свет в конце российского туннеля, этот свет оказывался русским поездом, который сносил ваши надежды и ожидания", – резюмировал Кулеба.

  • 13 мая советник главы ОП Арестович заявил, что российский диктатор якобы направил своих представителей в ряд западных стран, чтобы обсудить прекращение войны против Украины и возможность договориться по уже захваченным территориям.
  • 15 мая премьер Эстонии Каллас заявила, что нет никакого смысла разговаривать с лидером российских оккупантов, если Запад действительно хочет изолировать его режим, тем самым раскритиковав некоторых европейских лидеров.

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Евгений Пилипенко
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