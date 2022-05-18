UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Не поддавайтесь". Кулеба просит не слушать лживые заявления, на ком вина за вторжение РФ

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 19:27
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не поддаваться на заявления пропагандистов или их жертв, что в полномасштабной войне России против Украины виноват кто угодно, только не РФ. Об этом он написал на английском языке в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что "некоторые" пытаются переложить вину за вторжение России в Украину на НАТО, США, ЕС и саму Украину, причем делают это по целому набору разных причин: антиамериканизм, "моральная слепота", теории заговора или российские зарплаты.

"Правда в том, что Россия ведет необоснованную и ничем не спровоцированную агрессивную войну. Не поддавайтесь на ложь", – призвал глава МИД.

Ранее он сказал в интервью немецкому изданию, что поддерживающие лидера российских оккупантов Владимира Путина люди в Германии, "частично виноваты в войне".

Читайте также: Кулеба немцам: Мы не называем россиян "животными", потому что животные ведут себя лучше 

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война фейк пропаганда дезинформация вторжение дмитрий кулеба ложь вина
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 