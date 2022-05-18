"Не поддавайтесь". Кулеба просит не слушать лживые заявления, на ком вина за вторжение РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не поддаваться на заявления пропагандистов или их жертв, что в полномасштабной войне России против Украины виноват кто угодно, только не РФ. Об этом он написал на английском языке в Twitter.

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Он отметил, что "некоторые" пытаются переложить вину за вторжение России в Украину на НАТО, США, ЕС и саму Украину, причем делают это по целому набору разных причин: антиамериканизм, "моральная слепота", теории заговора или российские зарплаты.

"Правда в том, что Россия ведет необоснованную и ничем не спровоцированную агрессивную войну. Не поддавайтесь на ложь", – призвал глава МИД.

Ранее он сказал в интервью немецкому изданию, что поддерживающие лидера российских оккупантов Владимира Путина люди в Германии, "частично виноваты в войне".

17 мая Кулеба обратился к коллегам в ЕС: "Не надо "сохранять лицо" Путину, пропаганда в РФ и так это сделает".

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Евгений Пилипенко

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