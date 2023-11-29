Не только Украина и балтийские союзники не приедут на заседание ОБСЕ с Лавровым – Кулеба

Министр иностранных дел заявил, что получил заверения от некоторых министров других стран, что они готовы выразить протест заседанию с Лавровым

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что он и его коллеги из стран Балтии – не единственные, кто решил бойкотировать заседание ОБСЕ, на которое пригласили главу МИД России Сергея Лаврова.

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Кулеба отметил, что Украина, Эстония, Литва и Латвия, публично отказавшиеся от участия в заседании в Северной Македонии, – это не полный список министров, которые туда не приедут.

Он заявил, что получил заверения от некоторых министров других стран, что они готовы выразить протест заседанию с Лавровым.

"Стран, которые не согласны с участием Лаврова, – больше четырех", – сказал Кулеба.

Глава ведомства уточнил, что министры, о которых он говорит, просто не хотят заявлять о своем бойкоте публично.

"Есть четыре страны, которые заявили, что не будут на министерском заседании ОБСЕ. Но есть также министры, которые подошли ко мне и сказали, что они здесь в Брюсселе есть, а там (в Скопье) их не будет, но не хотят это заявлять публично. Есть также министры, кто будет в среду на ужине, где Лаврова не будет, но не будут на самом заседании в четверг", – объяснил Кулеба.

28 ноября МИД Украины заявил, что из-за присутствия на западе Лаврова министр Дмитрий Кулеба не будет в нем участвовать.

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы также отказались участвовать в министерском совещании ОБСЕ по приглашению Лаврова. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что "место Лаврова – под спецтрибуналом, а не за столом ОБСЕ".

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