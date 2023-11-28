МЗС України бойкотує міністерську нараду ОБСЄ, на яку запросили Лаврова

Делегація України не братиме участі у засідання ОБСЄ, на яке запросили росіян на чолі з Лавровим – МЗС

Олег Ніколенко (Фото - скриншот з відео)

МЗС України заявило, що не направить представників на міністерське засідання Організації з безпеки та співробітництва в Європі через те, що його організатори запросили до участі делегацію країни-агресора на чолі з Сергієм Лавровим.

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Як заявив представник МЗС Олег Ніколенко, делегація України не братиме участі у міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністрів закордонних справ, що проходитиме у Скоп'є з 30 листопада до 1 грудня.

У заяві йдеться, що Україна високо цінує зусилля Північної Македонії як країни-голови ОБСЄ і дякує їй "за пріоритизацію питання протидії російській агресії проти України".

Водночас наголошується, що Російська Федерація послідовно руйнує ОБСЄ, зловживаючи правилом консенсусу, а також "вдаючись до шантажу та відкритих погроз".

"Росія створила екзистенційну кризу в ОБСЄ та перетворила організацію на заручника своїх примх та агресії", – вважають у МЗС.

За таких умов участь делегації РФ у міністерському засіданні на рівні міністра вперше після початку повномасштабного вторгнення в Україну "лише посилюватиме кризу, в яку Росія загнала ОБСЄ", – йдеться у заяві.

На думку міністерства, членам ОБСЄ слід докласти спільних зусиль для "порятунку ОБСЄ від Росії", а не надсилати країні-агресорові сигнали про "повернення до форм співпраці, що існували до лютого 2022 року".

"З огляду на це делегація України не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ", – заявляє МЗС.

9 листопада постійний представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що Росія не визнає численних доказів скоєних нею в Україні воєнних злочинів і вимагає не обговорювати інформацію про них як нібито "упереджену", але їй рано чи пізно доведеться нести відповідальність.

4 липня 2023 року Парламентська Асамблея ОБСЄ визнала Росію державою-спонсором тероризму, а приватну військову компанію "Вагнер" – терористичною організацією.

21 листопада Росія та Білорусь наклали вето на затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ у 2024 році.

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