Росія та Білорусь ветували обрання Естонії головою ОБСЄ – МЗС Естонії

Росія та Білорусь наклали вето на затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ у 2024 році на засіданні Постійної ради Організації з безпеки й співробітництва в Європі у Відні. Про це повідомила речниця МЗС Естонії Бретті Сарапуу в коментарі ERR.

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"Росія і Білорусь наклали вето на кандидатуру Естонії під час голосування послів", – сказала вона.

Видання зазначило, що оскільки рішення в ОБСЄ приймаються консенсусом, обрати Естонію головою організації не вдалося.

Відповідаючи на питання, що буде далі, Сарапуу визнала, що ситуація неясна.

"Оскільки Естонія є також спільним кандидатом країн Європейського Союзу, ми, безумовно, будемо обговорювати це з іншими країнами ЄС", – зазначила речниця МЗС Естонії.

Вона також сказала, що наступного тижня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ОБСЄ в Скоп'є, столиці нинішньої головуючої країни, Північної Македонії, де, як очікується, це питання знову буде на порядку денному.

Окрім цього, зазначає видання, міністр закордонних справ Маргус Тсахкна та голова комітету закордонних справ Рійгікогу Марко Міхкельсон у своїх коментарях підкреслили, що не можна піддаватися тиску Росії.

"Своїми діями Росія блокує роботу всієї організації, адже протягом декількох років Москва не дозволяє затверджувати бюджет організації, організовувати офіційні заходи ОБСЄ, продовжувати польові місії, а також поклала край всім польовим місіям ОБСЄ в Україні, яка стала жертвою російської агресії", – зазначив Тсахкна у своєму письмовому коментарі.

За інформацією видання, Міхкельсон зауважив, що "Естонія не може і не повинна відмовлятися від своєї кандидатури саме заради захисту європейської архітектури безпеки".

"Естонські дипломати разом з союзниками й особливо зі Сполученими Штатами повинні показати, що ОБСЄ опинилася в такій ситуації не через нашу кандидатуру, а через російську агресію", – сказав він.

24 жовтня 2023 року голова Служби військової розвідки Естонії полковник Ківісельг говорив, що артилерійських снарядів Росії вистачить на рік війни низької інтенсивності.

18 листопада Певкур заявив, що бойові літаки не змінять хід війни, Україні насамперед потрібні боєприпаси, зокрема до далекобійних систем.

21 листопада міністр оборони Естонії Певкур заявив, що Україна має залишатися в центрі світової уваги, а російські воєнні злочини не можна забувати.

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