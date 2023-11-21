Россия и Беларусь ветировали избрание Эстонии главой ОБСЕ – МИД Эстонии

Россия и Беларусь наложили вето на утверждение Эстонии следующим председателем ОБСЕ в 2024 году на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене. Об этом сообщила представитель МИД Эстонии Бретти Сарапуу в комментарии ERR.

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"Россия и Беларусь наложили вето на кандидатуру Эстонии во время голосования послов", – сказала она.

Издание отметило, что поскольку решения в ОБСЕ принимаются консенсусом, избрать Эстонию главой организации не удалось.

Отвечая на дальнейший вопрос, Сарапуу признала, что ситуация неясна.

"Поскольку Эстония является также общим кандидатом стран Европейского Союза, мы, безусловно, будем обсуждать это с другими странами ЕС", – отметила пресс-секретарь МИД Эстонии.

Она также сказала, что на следующей неделе состоится встреча министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье, столице нынешней председательствующей страны, Северной Македонии, где, как ожидается, этот вопрос снова будет на повестке дня.

Кроме этого, отмечает издание, министр иностранных дел Маргус Тсахкна и глава комитета иностранных дел Рийгикогу Марко Михкельсон в своих комментариях подчеркнули, что нельзя подвергаться давлению России.

"Своими действиями Россия блокирует работу всей организации, ведь в течение нескольких лет Москва не разрешает утверждать бюджет организации, организовывать официальные мероприятия ОБСЕ, продолжать полевые миссии, а также положила конец всем полевым миссиям ОБСЕ в Украине, которая стала жертвой российской агрессии", – отметил Тсахкна в своем письменном комментарии.

По информации издания, Михкельсон заметил, что "Эстония не может и не должна отказываться от своей кандидатуры именно ради защиты европейской архитектуры безопасности".

"Эстонские дипломаты вместе с союзниками и особенно с Соединенными Штатами должны показать, что ОБСЕ оказалась в такой ситуации не из-за нашей кандидатуры, а из-за российской агрессии", – сказал он.

24 октября 2023 г. председатель Службы военной разведки Эстонии полковник Кивисельг говорил, что артиллерийских снарядов России хватит на год войны низкой интенсивности.

18 ноября Певкур заявил, что боевые самолеты не изменят ход войны, Украине прежде всего нужны боеприпасы, в частности, к дальнобойным системам.

21 ноября министр обороны Эстонии Певкур заявил, что Украина должна оставаться в центре мирового внимания, а российские военные преступления нельзя забывать.

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