МИД Украины бойкотирует министерское совещание ОБСЕ, на которое пригласили Лаврова

Делегация Украины не будет участвовать в заседание ОБСЕ, на которое пригласили россиян во главе с Лавровым – МИД

Олег Николенко (Фото - скриншот из видео)

МИД Украины заявил, что не направит представителей на министерское заседание Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе из-за того, что его организаторы пригласили к участию делегацию страны-агрессора во главе с Сергеем Лавровым.

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Как заявил представитель МИД Олег Николенко, делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министров иностранных дел, которая пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря.

В заявлении говорится, что Украина высоко ценит усилия Северной Македонии как страны-председателя ОБСЕ и благодарит ее "за приоритизацию вопроса противодействия российской агрессии против Украины".

В то же время отмечается, что Российская Федерация последовательно разрушает ОБСЕ, злоупотребляя правилом консенсуса, а также "прибегая к шантажу и открытым угрозам".

"Россия создала экзистенциальный кризис в ОБСЕ и превратила организацию в заложника своих прихотей и агрессии", – считают в МИД.

В таких условиях участие делегации РФ в министерском заседании на уровне министра впервые после начала полномасштабного вторжения в Украину "будет только усугублять кризис, в который Россия загнала ОБСЕ", – говорится в заявлении.

По мнению министерства, членам ОБСЕ следует предпринять совместные усилия для "спасения ОБСЕ от России", а не посылать стране-агрессору сигналы о "возвращении к формам сотрудничества, которые существовали до февраля 2022 года".

"В связи с этим делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел", – заявляет МИД.

9 ноября постоянный представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Россия не признает многочисленные доказательства совершенных ею в Украине военных преступлений и требует не обсуждать информацию о них как якобы "предвзятую", но ей рано или поздно придется нести ответственность.

4 июля 2023 года Парламентская Ассамблея ОБСЕ признала Россию государством-спонсором терроризма, а частную военную компанию "Вагнер" – террористической организацией.

21 ноября Россия и Беларусь наложили вето на утверждение Эстонии следующим председателем ОБСЕ в 2024 году.

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