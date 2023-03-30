Московский механизм против Москвы: ОБСЕ начнет расследование нарушений прав украинцев

Франция при поддержке 45 других членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе инициирует создание специальной миссии по расследованию нарушений Россией прав мирного населения Украины с акцентом на нарушение прав детей. Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

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В заявлении сказано, что "в связи с чрезвычайно серьезными последствиями агрессии России против Украины для гражданского населения Украины, в частности, для детей", 45 государств-участников ОБСЕ решили задействовать Московский механизм для расследования серьезных нарушений обязательств, взятых на себя государствами в рамках ОБСЕ, и определение мер по устранению этих нарушений.

Расследование возьмет за основу отчеты двух миссий в рамках Московского механизма, опубликованные 13 апреля и 14 июля 2022 года, которые подтверждают нарушения Россией прав человека и международного гуманитарного права в Украине, в том числе насильственные перемещения и депортацию Россией гражданских лиц, в том числе детей без сопровождения родителей.

Франция настроена вместе с Украиной и ее партнерами бороться в международных судах за привлечение к ответственности лиц, совершивших эти преступления, сказано в заявлении.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба приветствовал в Twitter включение Московского механизма 45 государствами-членами ОБСЕ для решения проблемы насильственного перемещения украинских детей Россией.

"Нужны решительные совместные действия, чтобы остановить эту практику геноцида, вернуть детей обратно в Украину и привлечь виновных к ответственности", – написал он.

СПРАВКА. Московский механизм — метод работы ОБСЕ в гуманитарных областях. Задействуется по инициативе стран-участниц ОБСЕ и предполагает создание миссий экспертов или докладчиков по действиям определенной страны, причем эксперты и докладчики не могут быть назначенцами, гражданами или резидентами ни этой страны, ни государств-инициаторов миссии.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины. Выданный в Гааге ордер – пожизненный.

Верещук сообщила, что в настоящее время установлено похищение РФ 4390 детей, являющихся частичными или полными сиротами, и депортацию в Россию или другие временно оккупированные территории 16 207 детей. Она также предупредила "приемных родителей" и "опекунов" из РФ, что Украине известны все их имена.

29 марта журналисты Слідство.Інфо выпустили расследование о похищении украинских детей россиянами в Херсонской области.

Сергій Бережний

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