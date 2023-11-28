"Місце Лаврова – під трибуналом". Країни Балтії також не прийдуть на Раду міністрів ОБСЄ
Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви у спільній заяві відмовилися брати участь у засіданні Ради міністрів ОБСЄ, оскільки там буде присутній їхній російський "колега" Сергій Лавров. Раніше про намір бойкотувати засідання повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.
"ОБСЄ була створена для розбудови європейської безпеки, запобігання конфліктам і підтримки миру. Своїми беззаконними та брутальними діями Росія знову і знову доводила, що вона не є партнером у сфері безпеки для Європи. Насправді Європа зараз потребує захисту від Росії та проти неї", – заявили глави МЗС країн Балтії.
Естонський міністр Маркус Цахна заявив, що "місце Лаврова — під спецтрибуналом, а не за столом ОБСЄ".
У спільній заяві союзників також йдеться про те, що участь Лаврова в засіданні Ради міністрів ОБСЄ "ризикує легітимізувати законне членство країни-агресора у спільноті вільних націй, применшити жахливі злочини, вчинені Росією, і дозволити Росії нахабно порушувати та зневажати фундаментальні принципи та зобов’язання ОБСЄ".
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