"Місце Лаврова – під трибуналом". Країни Балтії також не прийдуть на Раду міністрів ОБСЄ

"Місце Лаврова – під спецтрибуналом, а не за столом ОБСЄ". У спільній заяві глави МЗС Литви, Латвії та Естонії заявили про бойкот Ради міністрів ОБСЄ

Фото: schengenvisainfo.com

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви у спільній заяві відмовилися брати участь у засіданні Ради міністрів ОБСЄ, оскільки там буде присутній їхній російський "колега" Сергій Лавров. Раніше про намір бойкотувати засідання повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"ОБСЄ була створена для розбудови європейської безпеки, запобігання конфліктам і підтримки миру. Своїми беззаконними та брутальними діями Росія знову і знову доводила, що вона не є партнером у сфері безпеки для Європи. Насправді Європа зараз потребує захисту від Росії та проти неї", – заявили глави МЗС країн Балтії.

Естонський міністр Маркус Цахна заявив, що "місце Лаврова — під спецтрибуналом, а не за столом ОБСЄ".

У спільній заяві союзників також йдеться про те, що участь Лаврова в засіданні Ради міністрів ОБСЄ "ризикує легітимізувати законне членство країни-агресора у спільноті вільних націй, применшити жахливі злочини, вчинені Росією, і дозволити Росії нахабно порушувати та зневажати фундаментальні принципи та зобов’язання ОБСЄ".