"Место Лаврова – под трибуналом". Страны Балтии тоже не придут на Совет министров ОБСЕ
Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы в совместном заявлении отказались участвовать в заседании Совета министров ОБСЕ, поскольку там будет присутствовать их российский "коллега" Сергей Лавров. Ранее о намерении бойкотировать заседание сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
"ОБСЕ была создана для развития европейской безопасности, предотвращения конфликтов и поддержания мира. Своими беззаконными и грубыми действиями Россия снова и снова доказывала, что она не является партнером в сфере безопасности для Европы. На самом деле Европа сейчас нуждается в защите от России и против нее", – заявили главы МИД стран Балтии.
Эстонский министр Маркус Цахна заявил, что "место Лаврова – под спецтрибуналом, а не за столом ОБСЕ".
В совместном заявлении союзников также говорится, что участие Лаврова в заседании Совета министров ОБСЕ "рискует легитимизировать законное членство страны-агрессора в сообществе свободных наций, приуменьшить ужасные преступления, совершенные Россией, и позволить России нагло нарушать и пренебрегать фундаментальными принципами ОБСЕ".
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