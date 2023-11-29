Не тільки Україна та балтійські союзники не приїдуть на засідання ОБСЄ з Лавровим – Кулеба

Міністр закордонних справ заявив, що отримав запевнення від деяких міністрів інших країн, що вони готові висловити протест засіданню з Лавровим

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції у Брюсселі заявив, що він та його колеги з країн Балтії – не єдині, хто вирішив бойкотувати засідання ОБСЄ, на яке запросили главу МЗС Росії Сергія Лаврова.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Кулеба зазначив, що Україна, Естонія, Литва та Латвія, які публічно відмовилися від участі в засіданні в Північній Македонії, – це не повний список міністрів, які туди не приїдуть.

Він заявив, що отримав запевнення від деяких міністрів інших країн, що вони готові висловити протест засіданню з Лавровим.

"Країн, які не згодні з участю Лаврова, – більше ніж чотири", – сказав Кулеба.

Глава відомства уточнив, що міністри, про яких він говорить, просто не хочуть заявляти про свій бойкот публічно.

"Є чотири країни, які заявили, які не будуть на міністерському засіданні ОБСЄ. Але є також міністри, які підійшли до мене і сказали, що вони тут у Брюсселі є, а там (у Скоп’є) їх не буде, але не хочуть це заявляти публічно. Є також ті міністри, хто буде в середу на вечері, де Лаврова не буде, але не будуть на самому засіданні в четвер", – пояснив Кулеба.

28 листопада МЗС України заявило, що через присутність на заході Лаврова міністр Дмитро Кулеба не братиме в ньому участі.

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви також відмовилися брати участь у міністерській нараді ОБСЄ через запрошення Лаврова. Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що "місце Лаврова – під спецтрибуналом, а не за столом ОБСЄ".

Читайте також: Блінкен приїде на саміт ОБСЄ за участю Лаврова. Україна та країни Балтії бойкотують