Блінкен приїде на саміт ОБСЄ за участю Лаврова. Україна та країни Балтії бойкотують
Державний секретар США Ентоні Блінкен візьме участь у міністерській нараді Організації з безпеки та співробітництва в Європі, на якій буде присутній глава МЗС Росії Сергій Лавров. Про це повідомляє Голос Америки.
Представник Держдепартаменту підтвердив журналістам, що Блінкен візьме участь у міністерській нараді ОБСЄ у Скоп'є, Північна Македонія, яка відбудеться 30 листопада та 1 грудня. Водночас він не планує зустрічатися з Лавровим.
Відповідаючи на запитання про можливість будь-якої зустрічі Блінкена та Лаврова, чиновник відповів, що "такого не очікується".
28 листопада МЗС України заявило, що через присутність на заході Лаврова міністр Дмитро Кулеба не братиме в ньому участі.
Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви також відмовилися брати участь у міністерській нараді ОБСЄ через запрошення Лаврова. Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що "місце Лаврова – під спецтрибуналом, а не за столом ОБСЄ".
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