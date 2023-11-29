Блинкен приедет на саммит ОБСЕ с участием Лаврова. Украина и страны Балтии бойкотируют

Госсекретарь США примет участие в министерском совещании ОБСЕ, на котором будет присутствовать глава МИД России Сергей Лавров

Энтони Блинкен и Сергей Лавров (Фото - EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен примет участие в министерском совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на котором будет присутствовать глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает Голос Америки.

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Представитель Госдепартамента подтвердил журналистам, что Блинкен примет участие в министерском совещании ОБСЕ в Скопье, Северная Македония, которое пройдет 30 ноября и 1 декабря. При этом он не планирует встречаться с Лавровым.

Отвечая на вопрос о возможности какой бы то ни было встречи Блинкена и Лаврова, чиновник ответил, что "такого не ожидается".

28 ноября МИД Украины заявил, что из-за присутствия на мероприятии Лаврова министр Дмитрий Кулеба не будет в нем участвовать.

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы также отказались участвовать в министерском совещании ОБСЕ из-за приглашения на него Лаврова. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что "место Лаврова – под спецтрибуналом, а не за столом ОБСЕ".